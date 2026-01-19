En esta noticia
El pasaporte estadounidense es un documento esencial para quienes desean realizar viajes internacionales, pues las autoridades lo solicitan para habilitar este tipo de traslados y, en muchos casos, exigen que tenga una validez mínima de 6 meses adicionales al período de visita planificado.
En ese marco, quienes quieran gestionarlo por primera vez durante la semana siguiente -del sábado 24 al sábado 31 de enero-, pero no puedan acudir a los horarios convencionales de los centros de aceptación de pasaportes, tendrán la opción de hacer el trámite en las ferias especiales que se llevarán a cabo en distintos puntos del país.
Estados Unidos permitirá tramitar el pasaporte del sábado 24 al sábado 31 de enero a quienes cumplan con este requisito
Cuando se reúnan los criterios y documentación necesaria para solicitar un pasaporte americano por primera vez, además de los centros tradicionales de aceptación de pasaportes, Estados Unidos cuenta con sus ferias.
Se trata de establecimientos autorizados con personal especializado donde la solicitud puede iniciarse con facilidad en horarios y locaciones fuera de lo común.
Quienes deseen realizar el trámite de la semana del 24 de enero al 31 de enero, tienen las siguientes opciones disponibles
Crawford County Circuit Clerk, Van Buren
- Estado: Arkansas (AR)
- Horario: sábado 24 de enero, 10:00 a 14:00
- Cita: No
Magnolia High School (2450 W. Ball Rd), Anaheim
- Estado: California (CA)
- Horario: sábado 24 de enero, 11:00 a 15:00
- Cita: Sí (llamar al 714-834-4320)
Franklin Park Library (10311 Grand Ave), Franklin Park
- Estado: Illinois (IL)
- Horario: sábado 24 de enero, 10:00 a 15:00
- Cita: Sí (llamar al 847-671-8242)
St. Lucie County Clerk & Comptroller, Fort Pierce
- Estado: Florida (FL)
- Horario: sábado 24 de enero, 8:00 a 13:00
- Cita: No
Geauga West Library (13455 Chillicothe Rd), Chesterland
- Estado: Ohio (OH)
- Horario: sábado 24 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
Atascocita Branch Library (19520 Pinehurst Trail Dr), Atascocita
- Estado: Texas (TX)
- Horario: sábado 24 de enero, 13:00 a 16:00
- Cita: No
Dallas Passport Agency, Dallas
- Estado: Texas (TX)
- Horario: sábado 24 de enero, 9:00 a 12:00
- Cita: No
San Clemente Presbyterian Church (119 Ave De La Estrella), San Clemente
- Estado: California (CA)
- Horario: lunes 26 de enero, 16:00 a 20:00
- Cita: Sí (llamar al 714-834-4320)
Vanderbilt University Student Life Center (310 25th Ave), Nashville
- Estado: Tennessee (TN)
- Horario: martes 27 de enero, 11:00 a 14:00
- Cita: No
Pinellas County Clerk – North Branch, Clearwater
- Estado: Florida (FL)
- Horario: sábado 31 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
Pinellas County Clerk – Clearwater Branch, Clearwater
- Estado: Florida (FL)
- Horario: sábado 31 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
Heritage Bay Government Center (15450 Collier Blvd), Naples
- Estado: Florida (FL)
- Horario: sábado 31 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
Pinellas County Clerk – St. Petersburg Branch, St. Petersburg
- Estado: Florida (FL)
- Horario: sábado 31 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
Polk County Clerk – Lakeland Branch, Lakeland
- Estado: Florida (FL)
- Horario: sábado 31 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
Polk County Clerk – Northeast Branch, Lake Alfred
- Estado: Florida (FL)
- Horario: sábado 31 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
TSTC Cultural Arts Center (1825 N Loop 499), Harlingen
- Estado: Texas (TX)
- Horario: sábado 31 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
Qué se necesita para poder tramitar el pasaporte estadounidense en estas fechas
Las autoridades solicitarán que se cumplan las siguientes instancias
- Completar el formulario DS-11
- Brindar evidencia en físico de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo)
- Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida
- Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación
- Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud
- Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)
Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico oficial se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link