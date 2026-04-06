Nueva York se encuentra en la fase de preparación para llevar a cabo un avance significativo en el ámbito del transporte público. Después de un prolongado periodo sin expansiones ferroviarias relevantes, la ciudad está progresando en la creación del Interborough Express, una nueva línea de tren ligero que permitirá la conexión directa entre Brooklyn y Queens en un tiempo estimado de 40 minutos, evitando el paso por Manhattan. Este proyecto tiene como objetivo abordar una de las problemáticas más persistentes del sistema: la carencia de conexiones transversales eficientes entre los distintos distritos, en una metrópoli donde millones de personas dependen diariamente del transporte público. El Interborough Express tiene como objetivo transformar la situación actual al conectar comunidades que, hasta el momento, han sido excluidas de los principales esquemas de movilidad urbana. A pesar de que el metro de Nueva York es el más extenso de Estados Unidos y transporta a más de cuatro millones de pasajeros por día, amplias áreas continúan sin acceso ferroviario directo. Sectores del este de Queens y conexiones indirectas entre distritos obligan actualmente a viajes prolongados y múltiples transbordos. La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) ha presentado un proyecto que se fundamenta en un enfoque estratégico: aprovechar un corredor ferroviario de carga ya existente, conocido popularmente como el “pizza-and-beer railroad”, debido a la naturaleza de las mercancías que transporta. Gracias a esta infraestructura previa, la construcción podría resultar más rápida y menos costosa en comparación con otros proyectos similares. Datos clave del trazado: Un dato clave: aproximadamente un tercio de la población en estas zonas vive bajo la línea federal de pobreza, lo que convierte al proyecto no solo en una mejora de transporte, sino en una herramienta de equidad urbana. Según estimaciones oficiales, el Interborough Express beneficiará directamente a más de 260.000 pasajeros diarios y a cerca de 900.000 residentes que viven en comunidades históricamente desatendidas. Reducir tiempos de viaje también significa más oportunidades laborales, acceso más rápido a servicios y una mejor calidad de vida. Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase de revisión ambiental, un paso esencial antes de determinar el financiamiento y el inicio de las obras. Desde la MTA destacan que, una vez aprobado, será la primera nueva línea ferroviaria de Nueva York desde la extensión de la línea Q en la Segunda Avenida, inaugurada en 2017. Expertos en planificación urbana consideran que el proyecto tiene un alto potencial de impacto positivo, tanto por la cantidad de usuarios que atenderá como por su eficiencia en la reducción de tiempos de viaje.