El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) anunció un nuevo cambio que se implementará sobre determinadas licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas en el estado.

Como parte del programa Texas Driving with Disability Program, la modificación busca mejorar la comunicación entre los conductores en las fuerzas de seguridad durante los controles de tránsito.

Con este fin, desde ahora quienes participen voluntariamente podrán incorporar en la parte frontal de su licencia de conducir o identificación información adicional vinculada a su discapacidad o condición de salud.

Qué cambia en las licencias de conducir de Texas, según informó el DPS

Ahora las credenciales mostrarán de manera visible las opciones

Communication Impediment

Deaf/Hard of Hearing

Anteriormente, sólo la primera opción estaba disponible.

Este nuevo indicador fue incorporado para que las personas sordas o con dificultades auditivas puedan informar esta condición de manera más directa, dado que puede representar un problema de comunicación.

Así lucen las nuevas licencias de conducir DPS

Para qué sirve este nuevo dato en la licencia

El DPS explicó que esta indicación es opcional y está destinada a ayudar a los agentes policiales durante las paradas de tránsito u otras interacciones en carretera.

El programa busca facilitar una comunicación más segura y efectiva.

Quiénes pueden acceder al programa

Para participar, los residentes deben poder presentar el formulario DL-101 firmado por un médico o psiquiatra.

Además, tendrán que llevar toda la documentación estándar requerida para tramitar una licencia de conducir o tarjeta de identificación en una oficina del DPS.

Este trámite es presencial y requiere de cita previa.