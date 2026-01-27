Estados Unidos confirmó que los ciudadanos que renueven su pasaporte por correo deben enviar obligatoriamente el ejemplar vigente como parte del trámite. La medida es clave porque sin un pasaporte válido no se puede ingresar ni salir del país, incluso teniendo ciudadanía estadounidense.

El requisito forma parte del proceso oficial del Departamento de Estado y aplica tanto para la libreta pasaporte como para la tarjeta. Durante el trámite, el documento anterior queda inhabilitado y se devuelve recién después de emitido el nuevo ejemplar.

Razones por las que Estados Unidos requiere la devolución del pasaporte para su renovación

La devolución del pasaporte funciona como verificación de identidad y control de documentos activos . Este paso es obligatorio solo para quienes califican para la renovación por correo mediante el Formulario DS-82 .

Para acceder a esta modalidad, el pasaporte debe estar en buen estado, no haber sido reportado como perdido o robado, ni haber sido emitido hace menos de 15 años o cuando el titular tenía 16 años, entre otras condiciones. Quienes no cumplan estos requisitos deben iniciar un trámite nuevo en persona.

Este paso debe ser realizado por quienes actualicen su documento por correo. Fuente: archivo.

Consecuencias de no devolver o renovar el pasaporte a tiempo

Si el pasaporte no se envía junto con la solicitud, el trámite queda incompleto y puede ser rechazado. Además, mientras la renovación está en proceso, la persona no puede viajar internacionalmente porque no cuenta con un documento válido.

En situaciones de urgencia, solo se habilitan turnos presenciales si el viaje es dentro de los próximos 14 días.