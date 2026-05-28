La contienda global en torno a las innovaciones tecnológicas ha alcanzado América Latina y Estados Unidos se encuentra en busca de consolidar un nuevo aliado estratégico en dicha región. Una multinacional, reconocida como líder mundial en el suministro de equipos y servicios para la fabricación de chips, ha comunicado su intención de establecer su primera operación en América Latina.

Este movimiento fortalece la estrategia de Estados Unidos para ampliar la producción tecnológica fuera de Asia, a la vez que busca transformar a nuevos socios en centros industriales de significativo valor.

Estados Unidos busca convertir a este país latino en una potencia tecnológica

La empresa multinacional estadounidense Applied Materials ha anunciado su intención de establecer en Costa Rica su primera operación en la región. En los últimos años, Costa Rica ha logrado consolidarse como un destino atractivo para inversiones tecnológicas gracias a su estabilidad política, capital humano altamente calificado y sólida experiencia en manufactura avanzada.

La creación de Applied Materials tiene como objetivo principal fortalecer la cadena de suministro de semiconductores y disminuir la dependencia de otras regiones del mundo.

La resolución está relacionada con la estrategia de Estados Unidos para diversificar la producción tecnológica y trasladar parte de la industria a su área de influencia.

Applied Materials ha anunciado su intención de establecer en Costa Rica su primera operación en la región. Fuente: FreePik.

¿Cómo influye en América Latina?

La presencia de una compañía de este calibre puede posicionar a Costa Rica como un hub tecnológico regional y atraer a otras empresas del sector. Esto tiene el potencial de fortalecer el ecosistema industrial y elevar la competitividad del país en el mercado global.

Asimismo, este movimiento refuerza la proyección de Estados Unidos en América Latina en un escenario de competencia tecnológica con otras potencias mundiales.

Los semiconductores son reconocidos como un recurso estratégico en la economía global. Controlar su fabricación y avance es crucial para diversos sectores industriales y tecnológicos.

La expansión de Applied Materials en América Latina forma parte de una estrategia más expansiva para garantizar el suministro y consolidar alianzas.