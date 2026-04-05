Wendy’s anunció el cierre de entre 298 y 358 locales en Estados Unidos durante la primera mitad de 2026, como parte de su plan de reestructuración llamado “Project Fresh”. La cadena cerró 28 restaurantes durante el cuarto trimestre de 2025 y terminó el año con 5.969 locales operativos en el país. Los cierres están en pleno desarrollo y afectan principalmente a sucursales con bajo rendimiento sostenido. El CEO interino Ken Cook calificó a 2026 como un “año de reconstrucción” para la compañía, en un contexto de caída sostenida en las ventas. Las ventas globales en locales comparables cayeron un 10% entre octubre y diciembre de 2025, superando la baja del 8,5% que esperaban los analistas, mientras que las ventas comparables en Estados Unidos cayeron aún más pronunciadamente. La empresa no publicó una lista completa de los locales afectados, pero confirmó que las decisiones se están tomando caso por caso en coordinación con los franquiciados. Los cierres se concentran principalmente en la primera mitad de este año. El plan contempla el cierre de entre el 5% y el 6% de los restaurantes estadounidenses, incluyendo los 28 que ya cerraron en 2025, con el resto de los cierres previstos para lo que queda de 2026. Esto representa entre 298 y 358 locales en total. Según la compañía, los cierres apuntan a sucursales que de forma consistente no alcanzan los estándares de rentabilidad ni de experiencia del cliente. Cook señaló que algunos restaurantes “no elevan la marca” y representan “un lastre desde la perspectiva del desempeño financiero de los franquiciados”. Si bien no hay un listado oficial, los reportes previos al anuncio señalaban que las zonas con mayor exposición incluyen: Los cierres son solo una parte del plan de recuperación. Wendy’s amplió su menú de valor “Biggie” en enero con tres opciones de precio: Biggie Bites a $4, Biggie Bag a $6 y Biggie Bundle a $8, apuntando a consumidores que buscan opciones más económicas ante la presión inflacionaria. Cook reconoció que en 2025 la cadena “fue demasiado lejos hacia promociones de precio por tiempo limitado en lugar de valor cotidiano”, una lección que ahora busca corregir con una propuesta permanente. Para verificar el estado de un local específico, dado que Wendy’s no publicó ni tiene previsto publicar una lista completa, se puede: Los cierres están ocurriendo de forma escalonada durante la primera mitad de 2026, por lo que la situación puede variar semana a semana.