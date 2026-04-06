El Departamento de Transporte de los Estados Unidos ha suspendido la emisión de licencias para un grupo específico de individuos. Las autoridades federales han reforzado el sistema de elegibilidad para la emisión de las licencias de conducir, con el objetivo de reducir la cantidad de personas no ciudadanas que poseen este permiso. Este documento es de vital importancia en el país, ya que no solo permite a muchas personas conducir y trabajar, sino que también se utiliza como un elemento de identificación. Las modificaciones se aplicaron, principalmente, sobre la emisión de las licencias comerciales. Éstas habilitan a ciertas personas a conducir camiones comerciales en las rutas estadounidenses. Sin embargo, el presidente y varios gobernadores están de acuerdo con suspender las licencias de todos estos conductores que no son ciudadanos estadounidenses y no dominan el inglés. Es decir, podrán acceder a licencias comerciales únicamente los ciudadanos nativos. La licencia de conducir es uno de los documentos más solicitados en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). La Administración Trump estableció nuevas medidas respecto a la elegibilidad como parte de su proyecto de deportación masiva. El Departamento de Transporte apuntó contra el gobernador de California, Gavin Newsom, asegurando que no respetó la nueva normativa y que pone en riesgo la seguridad de los residentes del estado. A raíz de este problema, el secretario de Transporte amenazó con retirar 160 millones de dólares del presupuesto.