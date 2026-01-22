El pasaporte americano es una identificación internacional indispensable para los estadounidenses que planeen viajar al exterior, pues las autoridades lo solicitan como parte de la documentación reglamentaria para habilitar este tipo de traslados.

En ese marco, el Departamento de Estado ofrece una alternativa a los establecimientos tradicionales para quienes desean tramitarlo, pero no pueden acudir durante las fechas y horarios de los centros autorizados de pasaporte: las ferias especiales.

Este fin de semana, muchas de ellas se llevarán a cabo en diferentes territorios del país, siendo una gran opción para quienes tienen la agenda repleta de lunes a viernes.

Estados Unidos permite tramitar el pasaporte durante el fin de semana a quienes cumplan con este requisito

Las ferias especiales de pasaporte son instalaciones autorizadas con personal especializado donde la gestión del documento puede iniciarse con facilidad en horarios y locaciones fuera de lo común.

Al momento de acudir, es necesario contar con toda la documentación requerida . Estos centros permiten iniciar el trámite, pero para la obtención del pasaporte, se deberán aguardar los tiempos de procesamiento.

El pasaporte puede tramitarse durante los fines de semana en las ferias de aceptación de pasaportes. Fuente: archivo.

Dónde tramitar el pasaporte estadounidense este fin de semana

Las locaciones donde se tramitan este tipo de documentación este fin de semana son

Crawford County Circuit Clerk, Van Buren

Estado: Arkansas (AR)

Horario: sábado 24 de enero, 10:00 a 14:00

Cita: No

Magnolia High School (2450 W. Ball Rd), Anaheim

Estado: California (CA)

Horario: sábado 24 de enero, 11:00 a 15:00

Cita: Sí (llamar al 714-834-4320)

Franklin Park Library (10311 Grand Ave), Franklin Park

Estado: Illinois (IL)

Horario: sábado 24 de enero, 10:00 a 15:00

Cita: Sí (llamar al 847-671-8242)

St. Lucie County Clerk & Comptroller, Fort Pierce

Estado: Florida (FL)

Horario: sábado 24 de enero, 8:00 a 13:00

Cita: No

Geauga West Library (13455 Chillicothe Rd), Chesterland

Estado: Ohio (OH)

Horario: sábado 24 de enero, 9:00 a 13:00

Cita: No

Atascocita Branch Library (19520 Pinehurst Trail Dr), Atascocita

Estado: Texas (TX)

Horario: sábado 24 de enero, 13:00 a 16:00

Cita: No

Dallas Passport Agency, Dallas

Estado: Texas (TX)

Horario: sábado 24 de enero, 9:00 a 12:00

Cita: No

Es esencial destacar que las ferias de pasaportes están destinadas únicamente a quienes tienen que tramitar por primera vez o realizar así el trámite porque no pueden renovar.

Documentos que Estados Unidos exigirá para tramitar el pasaporte

Los interesados en gestionar su pasaporte americano deberán cumplir con las siguientes instancias

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia física de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará oficialmente a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link