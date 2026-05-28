La nueva tendencia proveniente de China sugiere abandonar las alarmas y las cámaras de seguridad en favor de una solución minimalista y digital: una aplicación que solicita al usuario confirmar de manera periódica su bienestar .

Destinada a individuos que residen en solitario, esta propuesta ya ha comenzado a reemplazar sistemas tradicionales de seguridad en áreas metropolitanas debido a su bajo costo y facilidad de uso.

El fenómeno ha evolucionado en sintonía con un cambio social significativo. Es que se estima que China podría contar con hasta 200 millones de hogares unipersonales para el año 2030, según informes emitidos por Global Times .

En este marco, una aplicación que notifica a un contacto de emergencia en caso de falta de respuesta se ha convertido en una herramienta de servicio para aquellos que temen pasar desapercibidos en situaciones de emergencia.

La innovadora tendencia china que reemplaza las alarmas y sistemas de seguridad visual

La aplicación conocida como “¿Estás muerto?” opera bajo una lógica elemental: el usuario debe “registrarse” cada uno o dos días presionando un botón. En caso de no hacerlo, el sistema se pone en contacto con la persona designada como emergencia para notificar que podría existir un problema.

De esta manera, reemplaza alarmas y cámaras con una verificación humana y directa, eliminando la necesidad de instalación o monitoreo continuo.

El modelo se dirige particularmente a jóvenes profesionales, estudiantes y trabajadores que residen en soledad, así como a individuos en situaciones de vulnerabilidad. Para muchos, el valor radica en la prevención básica: no supervisa lugares, supervisa estados.

Cómo se desarrolla en la práctica

Registro regular mediante un solo toque

Notificación automática al contacto de emergencia

Sin sensores, sin grabaciones, sin costosas suscripciones

China desarrolla una aplicación que solicita al usuario confirmar de manera periódica su bienestar. Fuente: El Cronista.

¿Cómo opera y por qué se está convirtiendo en la alternativa preferida?

La aplicación ha cambiado su denominación: actualmente se presenta en el ámbito internacional bajo el nombre Demumu y es desarrollada por Moonscape Technologies.

Después de su lanzamiento gratuito, se transformó en una opción de pago único bajo (aproximadamente 8 yuanes), lo que aceleró su adopción, posicionándola entre las aplicaciones pagas más descargadas en múltiples países, con un notable impulso también por parte de usuarios chinos en el extranjero.

A pesar de que su nombre original suscitó controversia, la empresa analiza posibles modificaciones y el desarrollo de nuevos productos, incluyendo uno destinado a adultos mayores, en un país donde más del 20% de la población supera los 60 años.

El atractivo, desde la perspectiva del servicio, es evidente: una alternativa simple, accesible y no invasiva, que, para muchos usuarios, ya ha asumido la función que anteriormente cumplían alarmas y cámaras de seguridad.