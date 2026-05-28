Con el aroma de la menta, las arañas evitan instalarse en los hogares. Investigaciones publicadas en el Journal of Economic Entomology confirmaron que el mentol afecta directamente los receptores olfativos de estos arácnidos, convirtiendo cualquier ambiente doméstico en una zona que prefieren evitar.

A diferencia de la lavanda, cuya efectividad es modesta, la menta altera el comportamiento de las arañas de forma comprobada. Al detectar este aroma, los arácnidos reducen drásticamente su movimiento y dejan de explorar el espacio.

¿Por qué la menta aleja a las arañas para siempre?

El mentol actúa como una señal de alarma para las arañas: al detectarlo, interrumpen su actividad y evitan establecerse en esa área. Los estudios del Journal of Economic Entomology destacan que esta respuesta es consistente y sostenida, lo que convierte a la menta en una de las soluciones naturales más respaldadas por la ciencia.

Con la llegada de la primavera en Estados Unidos, las arañas retoman su actividad tras el invierno y comienzan a explorar espacios interiores en busca de refugio y presas. Aplicar menta de forma preventiva —antes de que ingresen— maximiza su efectividad como barrera natural.

El mentol actúa como una señal de alarma para las arañas: al detectarlo, interrumpen su actividad y evitan establecerse en esa área. Freepik

Cómo usar la planta de menta para alejar las arañas de tu casa

El primer paso es identificar los puntos de entrada: grietas en ventanas, espacios bajo las puertas y rincones poco ventilados. Colocar menta en esos lugares detiene a las arañas antes de que se instalen.

Dónde ubicar la menta para mejores resultados

Para mantener una barrera efectiva, se recomienda combinar distintos formatos y renovarlos con regularidad:

Plantas frescas en alféizares y rincones poco frecuentados

Bolsitas con hojas secas sobre umbrales de puertas exteriores

Aceite esencial o hidrosol en rodapiés y marcos de ventanas

Este método es seguro para personas y mascotas, y no elimina a las arañas sino que las desplaza, preservando su rol como controladoras naturales de plagas.