Todos los ciudadanos estadounidenses y extranjeros naturalizados que estén planeando renovar su pasaporte o su tarjeta pasaporte deben tener mucho cuidado en la gestión del trámite.

El Departamento de Estado ha enfatizado una regla vital que, si se ignora, puede resultar en la retención temporal de su documento de viaje e incluso anular su solicitud de renovación. La clave está en cómo maneja el Gobierno su pasaporte anterior.

Razones por las que Estados Unidos retiene los pasaportes antiguos

La normativa es clara y se enfoca en la seguridad y la verificación de identidad. Cuando un viajero opta por el método de renovación por correo, se activa un requisito ineludible: la devolución del ejemplar previo, ya sea la libreta o la tarjeta pasaporte.

El principal objetivo de esta medida es evitar duplicados y garantizar que solo exista un documento de viaje activo y válido por cada titular. Por ello, el Gobierno de EE. UU. exige la entrega para poder proceder con la emisión del nuevo.

Dato Clave: La NO entrega del pasaporte anterior resulta en el rechazo automático de la solicitud de renovación. Su documento queda invalidado y usted sin pasaporte vigente.

Es oficial | Estados Unidos retendrá los pasaportes de todas las personas que presenten estos ejemplares desde ahora

Guía práctica para renovar tu pasaporte sin contratiempos

El Departamento de Estado ha enfatizado la importancia de seguir las instrucciones al pie de la letra para completar este proceso sin contratiempos ni demoras. Es esencial que los viajeros se aseguren de que su documento de viaje esté debidamente preparado antes de su próximo viaje internacional.

Para aquellos que necesiten renovar su pasaporte por correo, es imperativo que su envío contenga lo siguiente:

Pasaporte a devolver : debe incluir su pasaporte o tarjeta pasaporte anterior.

Formulario oficial : el formulario DS-82 debe estar completado y firmado.

Documentación adicional : una foto reciente que cumpla los requisitos y, si aplica, los documentos que certifiquen un cambio de nombre.

Tarifas de trámite: la prueba de pago de las tarifas oficiales requeridas para la renovación.

¿Cuáles son los pasos y el tiempo de espera para obtener el nuevo pasaporte?

Una vez que el Departamento de Estado recibe y procesa su solicitud, el pasaporte entregado será cancelado y, posteriormente, devuelto en un envío separado del nuevo documento de viaje.

El tiempo de procesamiento puede variar, pero las autoridades indican que el proceso completo, desde la entrega hasta la recepción del nuevo pasaporte válido, suele demorar alrededor de cuatro semanas.

No cumplir con la devolución del pasaporte viejo no solo detiene la renovación, sino que lo deja temporalmente sin un documento legal para cruzar fronteras o reingresar legalmente a Estados Unidos.