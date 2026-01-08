En Estados Unidos, se encuentra en funcionamiento un mecanismo federal que tiene la capacidad de interrumpir trámites esenciales, afectando tanto a ciudadanos como a extranjeros naturalizados sin previo aviso. Este procedimiento automático, respaldado por diversas agencias, puede bloquear viajes internacionales y frenar solicitudes nuevas.

El Gobierno mantiene una lista específica y si una persona se encuentra en ella, su pasaporte puede ser rechazado o revocado. El recordatorio emitido por el Departamento de Estado ha vuelto a centrar la atención en este proceso, que opera bajo criterios rigurosos y aplica consecuencias inmediatas.

¿Quiénes son los incluidos en la lista que llevará a Estados Unidos a prohibir el pasaporte?

La denegación o revocación se activa cuando una persona solicita un pasaporte o utiliza un servicio como renovar, actualizar datos o reemplazar un documento dañado . Una vez que se certifica la deuda, el Departamento de Estado tiene la facultad de bloquear el trámite y notifica al afectado con instrucciones básicas.

La prohibición se aplica a cualquier persona que acumule u$s 2.500 o más en deudas vencidas de manutención infantil. Las agencias estatales informan estos casos a la Oficina de Servicios de Manutención Infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que posteriormente remite los nombres al Departamento de Estado para ejecutar la restricción.

Indicadores de que alguien podría estar en la lista

No haber apelado la determinación estatal.

Recibir una notificación previa con el monto adeudado.

Intentar obtener un pasaporte y recibir un rechazo inmediato.

Pasos para recuperar o solicitar un pasaporte bloqueado

Para liberar el pasaporte, la persona debe pagar su deuda ante la agencia estatal correspondiente. Cada estado establece sus normativas: algunos permiten planes de pago y otros exigen la cancelación total o parcial del monto . Solo el estado correspondiente puede solicitar que se retire el nombre de la lista.

Una vez saldada la deuda, el estado notifica la liberación y el registro se actualiza en un plazo estimado de 2 a 3 semanas. Si la solicitud ya había sido presentada, el Departamento de Estado la mantiene retenida por 90 días. Tras la liberación, el pasaporte es enviado en un plazo de 2 a 10 días hábiles; si el plazo expira, se debe presentar una nueva solicitud.

Guía detallada para la recuperación del pasaporte