En esta noticia
En Estados Unidos, se encuentra en funcionamiento un mecanismo federal que tiene la capacidad de interrumpir trámites esenciales, afectando tanto a ciudadanos como a extranjeros naturalizados sin previo aviso. Este procedimiento automático, respaldado por diversas agencias, puede bloquear viajes internacionales y frenar solicitudes nuevas.
El Gobierno mantiene una lista específica y si una persona se encuentra en ella, su pasaporte puede ser rechazado o revocado. El recordatorio emitido por el Departamento de Estado ha vuelto a centrar la atención en este proceso, que opera bajo criterios rigurosos y aplica consecuencias inmediatas.
¿Quiénes son los incluidos en la lista que llevará a Estados Unidos a prohibir el pasaporte?
La denegación o revocación se activa cuando una persona solicita un pasaporte o utiliza un servicio como renovar, actualizar datos o reemplazar un documento dañado. Una vez que se certifica la deuda, el Departamento de Estado tiene la facultad de bloquear el trámite y notifica al afectado con instrucciones básicas.
La prohibición se aplica a cualquier persona que acumule u$s 2.500 o más en deudas vencidas de manutención infantil. Las agencias estatales informan estos casos a la Oficina de Servicios de Manutención Infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que posteriormente remite los nombres al Departamento de Estado para ejecutar la restricción.
Indicadores de que alguien podría estar en la lista
- No haber apelado la determinación estatal.
- Recibir una notificación previa con el monto adeudado.
- Intentar obtener un pasaporte y recibir un rechazo inmediato.
Pasos para recuperar o solicitar un pasaporte bloqueado
Para liberar el pasaporte, la persona debe pagar su deuda ante la agencia estatal correspondiente. Cada estado establece sus normativas: algunos permiten planes de pago y otros exigen la cancelación total o parcial del monto. Solo el estado correspondiente puede solicitar que se retire el nombre de la lista.
Una vez saldada la deuda, el estado notifica la liberación y el registro se actualiza en un plazo estimado de 2 a 3 semanas. Si la solicitud ya había sido presentada, el Departamento de Estado la mantiene retenida por 90 días. Tras la liberación, el pasaporte es enviado en un plazo de 2 a 10 días hábiles; si el plazo expira, se debe presentar una nueva solicitud.
Guía detallada para la recuperación del pasaporte
- Esperar la actualización del registro federal (2–3 semanas).
- Pagar la deuda de manutención infantil al estado.
- Recibir el documento dentro del plazo de envío correspondiente.
- Confirmar la liberación con el Centro Nacional de Información de Pasaportes.