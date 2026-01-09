Contar con un pasaporte americano es esencial para los ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar al exterior, pues las autoridades lo solicitarán como parte de los documentos obligatorios para habilitar este tipo de traslado.

Sin embargo, al momento de tramitarlo existen ciertas deudas frente a las que el Departamento de Estado podría pausar la solicitud y prohibir su obtención hasta que sean resueltas.

Adiós al pasaporte: Estados Unidos podrá prohibirlo para ciudadanos y extranjeros que estén en esta lista

De acuerdo con lo informado por las autoridades, se pondrán en pausa todas las solicitudes de quienes se encuentren en la lista de deudores que deben pagar más de 2,500 dólares de manutención infantil.

Lo mismo sucederá con las solicitudes presentadas por quienes figuren en los registros fiscales como deudores gravemente morosos. En esta categoría entran, por ejemplo, quienes deben al IRS más de 64,000 dólares para el año fiscal 2024.

De tener estos pendientes, será necesario resolverlos para poder obtener el documento sin inconvenientes.

Ciertas deudas pueden resultar un impedimento para tramitar el pasaporte americano. Fuente: archivo.

Cómo tramitar el pasaporte americano paso a paso

Cuando no haya deudas que bloqueen la realización del trámite, los pasos que deben seguirse son los siguientes

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en físico (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Toda la documentación debe entregarse a un centro autorizado de pasaportes.