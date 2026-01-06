El estado de California ha documentado un incremento en los accidentes relacionados con carreras ilegales y exhibiciones de velocidad, particularmente en áreas urbanas.

En este contexto, las autoridades han confirmado que tienen la facultad de incautar el vehículo en el acto, suspender o cancelar la licencia, imponer multas y, en situaciones de reincidencia o con circunstancias agravantes, proceder con cargos penales contra todos los conductores que participen en ciertas prácticas ilegales.

Nuevas normativas para licencias de conducir: quienes las incumplan perderán su licencia

El estado de California ha confirmado la implementación rigurosa de sanciones severas dirigidas a los conductores que se involucren en actividades peligrosas al volante, tales como carreras ilegales en la vía pública y exhibiciones de velocidad.

La normativa, conocida como “Ley Gipson” y ya firmada por el gobernador Gavin Newsom, otorga a las autoridades la facultad de confiscar los vehículos, cancelar o suspender licencias de conducir y aplicar multas elevadas, con el propósito de disminuir la incidencia de accidentes graves y muertes en las carreteras.

Ya es oficial | Confiscan los vehículos y cancelan las licencias de conducir de todas las personas que figuren en este listado

Estado de las licencias de conducir de los afectados

La cancelación o suspensión puede ser inmediata y extenderse por meses o años. Recuperar la licencia suele exigir audiencias, pago de multas, programas de educación vial y demostrar cumplimiento estricto de la ley. En reincidencias, la pérdida del permiso puede ser prolongada.

Las autoridades recomiendan evitar cualquier conducta temeraria, incluso eventos “informales” o reuniones nocturnas que deriven en maniobras peligrosas.