En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3557.94 este lunes, 1 de junio de 2026, cifra que refleja una alteración del -3.28% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el Peso colombiano retrocedió -2.06% y en el último año acumuló -8.32%, señalando una tendencia bajista en su cotización.

Conoce la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 23.80%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.23%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano hoy se presenta con una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es superior al de los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento gradual de la moneda en comparación con su rendimiento en días pasados.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la moneda habría mostrado una caída, sugiriendo una debilitación frente a otras divisas. Así, un análisis más profundo revela que la reciente estabilidad económica podría estar influyendo en esta mejora del Peso colombiano.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.