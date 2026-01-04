El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado un cambio que afectará a miles de familias a partir de este 2026, mediante un nuevo beneficio federal destinado a facilitar la llegada de ciertos hijos. Esta medida es parte de una reforma tributaria que tiene como objetivo aliviar los costos crecientes y ampliar la asistencia en un contexto de inflación.

A pesar de que el anuncio ha generado expectativas en torno al depósito de 5000 dólares, es importante señalar que el beneficio no será de carácter universal. Solo aquellas familias que cumplan con una condición específica establecida por el Gobierno dentro de un programa fiscal ya existente podrán acceder a este apoyo.

Quiénes serán los beneficiarios de los USD 5000

El depósito estará disponible para familias que adopten niños que cumplan con los lineamientos federales y estatales. Desde 2026, hasta USD 5000 del crédito fiscal por adopción serán reembolsables, lo que permite recibir el dinero incluso sin deber impuestos.

Este beneficio busca facilitar el proceso de adopción, brindando un apoyo económico significativo a las familias que deciden ampliar su hogar. La implementación de este reembolso representa un avance en la política de apoyo a la adopción, promoviendo así el bienestar de los niños y las familias.

Principales requisitos

Límite de ingresos : el beneficio comienza a disminuir a partir de USD 259.190 anuales.

Que el menor cumpla con los criterios estatales de “necesidades especiales” o que existan gastos adoptivos debidamente comprobados.

Adopciones realizadas en el territorio de Estados Unidos.

¿Cuáles son los detalles del depósito?

El crédito cubre gastos como agencias, abogados, estudios del hogar, viajes y trámites judiciales . Si la familia no logra utilizar el monto total en un año, tendrá la posibilidad de trasladar el remanente por un período de hasta cinco años, lo que convierte al programa en un apoyo financiero fundamental para quienes están en un proceso de adopción.

El Gobierno podrá depositar hasta USD 5000 directamente en la cuenta bancaria de la familia. Ese monto y el crédito total —que fue de USD 17.280 en 2025— se ajustarán anualmente de acuerdo a la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

¿Cuáles son los gastos cubiertos por este beneficio?

Aunque cada proceso adoptivo es único, el programa establece una lista definida de gastos elegibles que pueden ser financiados mediante el crédito fiscal:

Tarifas de agencias de adopción.

Honorarios legales, notariales y judiciales.

Estudios del hogar y evaluaciones previas.

Costos de viaje, alojamiento y traslados necesarios para el proceso.

Gastos administrativos relacionados con la finalización de la adopción.

¿Qué excluye?