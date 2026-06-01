En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8593 este lunes, 1 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.2% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Euro, la cotización se mantuvo estable en la última semana (0.00%) y mostró en el último año una ligera caída (-0.50%).

Conoce la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en un 2.57%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, el Euro muestra una tendencia positiva al respecto de los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que la cotización ha estado en ascenso, reflejando un ambiente favorable para la moneda en el mercado.

Por otro lado, el aumento en la cotización del Euro podría estar influenciado por factores económicos, como incrementos en exportaciones o una mejora en la situación económica de la Eurozona.

En resumen, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Euro que podría continuar si se mantienen los factores que impulsan este crecimiento.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.