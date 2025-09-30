El Departamento de Transporte anunció que los adultos mayores ya no podrán acceder a la renovación automática de la licencia de conducir, sino que deberán aprobar una serie de pruebas para continuar manejando de forma legal.

SSA Es oficial | Estados Unidos confirmó nueva edad de jubilación para recibir el Seguro Social y cobrar todos los beneficios

Alerta licencia de conducir: qué pruebas deberán rendir los mayores de 65 años

Desde ahora, quienes tengan más de 65 años estarán obligados a superar distintos exámenes, que incluyen:

Prueba de la vista

Evaluación cognitiva

Examen práctico de manejo

El Departamento de Transporte anunció que los adultos mayores ya no podrán acceder a la renovación automática de la licencia de conducir. Imagen: archivo.

La medida busca reducir la participación de los adultos mayores en accidentes fatales, una cifra que creció de manera alarmante en los últimos años. Según la NHTSA, el 13,7% de los choques mortales en 2023 involucró a conductores mayores de 65, porcentaje que se elevó al 14,7% en 2024.

Diferencias según el estado

Aunque la nueva ley se aplicará en todo el país, algunos estados tendrán criterios especiales:

En California , los exámenes visuales serán exigidos desde los 70 años.

En Florida , las evaluaciones serán obligatorias a partir de los 80 años.

En Texas, el requisito se aplicará desde los 79 años, según lo determine el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

SSA Es oficial | Aumenta el Seguro Social para jubilados y beneficiarios: en cuánto quedan los pagos y quiénes lo cobran

Dinero Es oficial | Embargan las cuentas bancarias, vehículos y propiedades de todas las personas que no completen este trámite

Confirmado Adiós a la visa y al pasaporte: Estados Unidos prohíbe el ingreso al país a todos los inmigrantes, turistas y extranjeros que estén en esta lista

Cada cuánto deberán renovar la licencia

La frecuencia de la renovación de la licencia de conducir dependerá de la edad:

Entre 70 y 80 años: cada 4 años, con examen visual.

De 81 a 86 años: cada 2 años, con control de vista y prueba cognitiva si hay señales de deterioro.

Desde los 87 años: renovación anual con examen práctico obligatorio.

Además, médicos, familiares o vecinos podrán reportar a una persona al DMV si consideran que representa un riesgo al volante.

¿Se permiten lentes o gafas en los exámenes?

Los adultos mayores podrán presentarse con sus lentes habituales en la prueba visual, lo que facilitará la detección de problemas como cataratas, glaucoma o pérdida de nitidez que podrían comprometer la seguridad al manejar.