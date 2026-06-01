La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7429 este lunes, 1 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.03%.

En el mercado de la Libra esterlina, la cotización registró variaciones de -10.76% en la última semana y de -8.07% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana ha sido del 3.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.24%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha mantenido un crecimiento constante y favorable.

Sin embargo, es importante seguir monitoreando el comportamiento del mercado, ya que cualquier fluctuación inesperada podría afectar esta tendencia positiva en el futuro cercano.

La estabilidad de la Libra esterlina dependerá de factores económicos y políticos que podrían influir en su cotización.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.