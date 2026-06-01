La necesidad de viajar en vuelos nacionales en Estados Unidos ha evolucionado considerablemente, ya que implica más que la simple presentación de una licencia de conducir. Las autoridades federales han implementado un sistema de seguridad reforzado que modifica las regulaciones sobre identificación aceptada y ofrece alternativas para aquellos que no satisfacen los requisitos oficiales.

¿Qué documentación se necesita para abordar un vuelo en Estados Unidos?

Desde el 7 de mayo de 2025, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) requiere que todos los pasajeros de vuelos nacionales presenten un documento oficial que cumpla con los requisitos de la Ley REAL ID.

Los documentos aceptables pueden exhibirse con un vencimiento de hasta 2 años:

Licencia de conducir REAL ID (identificación estatal con marca STAR)

Pasaporte de EE. UU. o tarjeta de pasaporte

Tarjetas de programas de viajeros confiables (como Global Entry o NEXUS)

Identificaciones emitidas por el Departamento de Defensa

Tarjeta de residente permanente (Green Card)

Otros documentos federales o identificaciones estatales mejoradas reconocidas por el DHS

Estas credenciales deben satisfacer los estándares federales de seguridad para posibilitar el acceso a las áreas de embarque y superar los controles de la TSA.

Estados Unidos ahora permitirá subir al avión a todas las personas, aunque tengan estos documentos vencidos. Fuente: El Cronista.

Todas las personas sin identificación válida deberán pagar una nueva tarifa complementaria

Si usted llega al aeropuerto sin REAL ID u otro documento aceptado, deberá abonar una tarifa de 45 dólares para utilizar un método alternativo de verificación de identidad conocido como TSA ConfirmID.

Este procedimiento permite a la TSA intentar verificar su identidad mediante el uso de sistemas internos y bases de datos federales antes de permitirle el acceso al control de seguridad, sin embargo, no garantiza el acceso al vuelo.

Dato clave: el pago de los 45 dólares no sustituye la exigencia de disponer de un documento válido ni otorga un derecho automático para embarcar, sino que representa una opción alternativa para la verificación de identidad.

Los controles de identidad serán más estrictos

El objetivo primordial de estas medidas radica en aumentar la seguridad aeroportuaria, mitigar el uso de documentos falsificados o no verificados, así como establecer estándares uniformes para todos los viajeros.

La Ley REAL ID, que fue aprobada en 2005, tiene como finalidad que todos los estados emitan licencias y tarjetas de identificación según criterios homogéneos y tecnología anti-falsificación. A pesar de que su implementación fue pospuesta en varias ocasiones, desde 2025 su aplicación es rigurosa y los efectos ya son perceptibles en la experiencia de los pasajeros.