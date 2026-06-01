El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.3533 este lunes, 1 de junio de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.02% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del peso mexicano subió 0.44%, mientras que en el último año retrocedió 7.37%, señalando una depreciación anual pese al repunte reciente.

Conoce la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 3.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.60%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 en su evolución. El aumento en su valor en relación al dólar indica un fortalecimiento gradual de la moneda nacional.

Sin embargo, es importante mantener la cautela, ya que esta tendencia podría revertirse si factores económicos inesperados afectan la estabilidad del mercado. La monitorización constante es clave para entender mejor el comportamiento del Peso.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

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