Estados Unidos reabrió el debate sobre el pasaporte y la ciudadanía a partir de declaraciones públicas de Donald Trump en una entrevista reciente. El presidente aseguró que el Gobierno podría avanzar contra personas que hayan sido “deshonestas” durante su proceso migratorio.

“Lo haría en un segundo si fueran deshonestos”, afirmó Trump, en referencia a la posibilidad de retirar la ciudadanía y el pasaporte. Sin embargo, se trata de una postura política: la ley estadounidense no permite quitar la nacionalidad de forma general ni arbitraria.

¿Puede Estados Unidos prohibir el pasaporte a personas “deshonestas”?

Estados Unidos no puede revocar la nacionalidad ni prohibir el pasaporte por conducta posterior, opiniones o decisiones políticas . La única vía legal existente es la desnaturalización, un mecanismo excepcional y muy limitado.

Esta herramienta solo aplica a ciudadanos naturalizados si se demuestra que mintieron u ocultaron información clave durante el trámite de ciudadanía. No afecta a personas nacidas en EE.UU. ni a quienes hayan obtenido la ciudadanía de manera legítima.

Estados Unidos no puede revocar la nacionalidad ni prohibir el pasaporte por conducta posterior, opiniones o decisiones políticas.

¿Cómo es el único proceso legal para quitar el pasaporte en Estados Unidos?

Para quitar el pasaporte, el Gobierno debe iniciar un proceso judicial y probar ante un tribunal federal que la ciudadanía fue obtenida mediante fraude. Sin fallo judicial, no puede avanzarse.

Puntos clave a tener en cuenta

No aplica a ciudadanos por nacimiento

No es automático ni masivo

Requiere pruebas y sentencia judicial

Especialistas advierten que intentar ampliar este mecanismo o aplicarlo de forma selectiva podría violar garantías constitucionales. Por eso, aunque el Gobierno busca identificar más casos, la desnaturalización sigue siendo excepcional y caso por caso.