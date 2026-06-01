En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.15 este lunes, 1 de junio de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.16% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del peso dominicano, la cotización subió 0.95% en la última semana, pero retrocedió -5.83% en el último año.

Conoce la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso dominicano fue del 3.37%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 11.05%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor de manera constante.

En contraste, si el dato de 1 hubiese sido negativo, esto habría sugerido una tendencia a la baja en la cotización. Sin embargo, la estabilidad actual muestra un mejor panorama económico para el Peso dominicano.

El análisis revela que la tendencia positiva de la cotización del Peso dominicano sugiere una mayor confianza en la economía local y una posible atracción de inversiones.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.