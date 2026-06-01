En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este lunes, 1 de junio de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.618. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.05%.

La cotización del Quetzal guatemalteco muestra un repunte de 2,21% en la última semana y una variación anual de 1,64%, indicando un impulso reciente sobre una tendencia anual más moderada.

Conoce la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 13.56%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 20.01%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que es un signo alentador para la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para determinar si se mantendrá o si habrá cambios inesperados. La estabilidad en la cotización del Quetzal podría reflejar un entorno económico más sólido en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 1 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.