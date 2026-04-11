Al momento de viajar internacionalmente uno de los puntos esenciales que ciudadanos, extranjeros naturalizados y visitantes deben considerar es que el pasaporte con el que ingresarán y saldrán de Estados Unidos sea válido para las autoridades competentes. Si bien preservar su vigencia es esencial en estos casos, muchas veces no basta con que se encuentre en fecha al momento de viajar, sino que deben revisarse otros requisitos de exigencia sobre este punto y también el estado físico del documento, dado que no cumplirlos puede generar inconvenientes con las aerolíneas y los diferentes agentes. La normativa federal exige que se presente un documento vigente y, en caso de los ciudadanos naturalizados, que ingresen y salgan utilizando su pasaporte americano, independientemente de si tienen otro de su nacionalidad madre. También se exige la presentación de un documento en buen estado, pues aquellos que evidencien daños severos, manchas de gran magnitud y otro tipo de rompeduras graves -como páginas de visa rasgadas- no podrán utilizarse para este tipo de traslados. Por otra parte, USA.gov aconseja verificar según el destino al que se quiera viajar cuánta validez debe tener el pasaporte: “Algunos países y aerolíneas podrían negarle la entrada, si su pasaporte vence en menos de 6 meses”, se indica. Los pasaportes americanos de adultos tienen una validez máxima de hasta 10 años, mientras que, en el caso de los menores de 16, los ejemplares no pueden renovarse y tienen una vigencia de 5 años. En estos casos, para que el viaje al país pueda autorizarse, como regla general Estados Unidos solicita una validez de 6 meses futuros al período de viaje pautado inicialmente. Si el pasaporte presentado fue tramitado con tanta anterioridad que no logra cumplir con el requisito de los seis meses, no se considerará válido al momento de tramitar la visa para viajar. CBP mantiene actualizada en su sitio web oficial la lista de países que se encuentran exentos de cumplir con esta regulación. En el caso de estas naciones, tan sólo tienen que presentar un pasaporte válido al momento de su estadía. Países latinoamericanos incluidos en la lista La lista completa y actualizada de países que no deben seguir esta regla puede consultarse clicando aquí. Además, para evitar cualquier inconveniente a la salida del país, los viajeros deben preservar la integridad física de su documento.