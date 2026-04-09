El Servicio de Impuestos internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial el trámite que todos los contribuyentes que no hayan añadido su información bancaria pueden realizar para recibir su reembolso de impuestos más rápido. En medio de un período de transición a entrega de pagos completamente electrónicos, las autoridades indican que quienes aún opten por la modalidad tradicional se enfrentarán a plazo de al menos seis semanas para recibir su dinero. Sin embargo, incluso una vez se haya presentado la declaración de forma oficial existen vías para proporcionar esta información y cambiar el período de procesamiento por uno más acelerado. La agencia instó a que todas las declaraciones que correspondan a 2025 y no cuenten con una exención incluyan la información de depósito directo del tributante. “El IRS enviará una carta (1) solicitando información de depósito directo y (2) proporcionando información sobre cómo solicitar una excepción”, explica la agencia. En caso de no brindar la información bancaria para efectuar el depósito de manera electrónica ni contar con una excepción, la emisión del reembolso en papel se postergará durante seis semanas o más. “Los contribuyentes que no proporcionaron información bancaria válida al presentar la declaración pueden utilizar herramientas online en IRS.gov para brindar la información necesaria y obtener su reembolso más rápido”, se explica. Además, se enfatizó en que esto puede llevarse a cabo incluso después de presentar y antes de recibir el aviso CP53E informando que falta la declaración bancaria o que los datos son inválidos. Es importante considerar que, por seguridad, ningún empleado de IRS actualizará la información de cuentas bancarias ni por teléfono ni en persona.