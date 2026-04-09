El cronograma de feriados federales de Estados Unidos establece un total de 11 días festivos, donde la actividad rutinaria de negocios, oficinas y diversas instituciones financieras se ponen en pausa para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional. En ese marco, es esencial conocer cuáles son los días de descanso confirmados para lo que resta del calendario 2026, dado que todos los bancos del país respetan estos asuetos y suspenden por completo sus operaciones presenciales. Los clientes de Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Chase, Trust y CityBank, entre otros, deberán entonces considerar en sus agendas estos días para gestionar los trámites que requieran de asistencia en persona. De acuerdo con lo señalado por USA.gov, al calendario federal aún le restan 8 feriados federales donde los bancos bajarán sus persianas. Estos son Durante estos días las sucursales cesan por completo su atención presencial al público. Es importante considerar que, pese al cierre de sucursales, los diferentes ATMs funcionarán con normalidad para realizar operaciones básicas como extracción de dinero, consultas de saldo, transferencias, etc. Por su parte, las aplicaciones móviles de los bancos también suelen mantener su actividad, aunque se aconseja revisar en el sitio web de cada banco para conocer cuáles son los servicios que estarán disponibles y cuáles podrían presentar demoras. Durante estos feriados diversos negocios del sector privado y oficinas gubernamentales también suspenden su actividad. Algunos ejemplos son