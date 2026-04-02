Estados Unidos avanza en dos medidas distintas para endurecer los controles sobre las elecciones federales: un proyecto de ley que exigiría prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar y una orden ejecutiva que crea listas oficiales para verificar quiénes son ciudadanos habilitados. En este nuevo esquema, el pasaporte vigente gana peso como uno de los documentos más directos para acreditar ciudadanía y evitar rechazos en el proceso de registro electoral. Aunque existen otras formas de validación, no todas cumplen con los requisitos técnicos o pueden implicar verificaciones adicionales, lo que podría complicar el trámite para millones de personas. El proyecto SAVE America Act busca modificar el sistema de registro electoral en Estados Unidos al exigir prueba documental de ciudadanía para participar en elecciones federales. Esto eleva el estándar actual, ya que no bastará con declarar ciudadanía: será necesario demostrarla con documentos específicos. En este contexto, el pasaporte se posiciona como la opción más simple porque acredita identidad y ciudadanía en un solo paso. Entre las alternativas aceptadas también se incluyen certificados de nacimiento, documentos de naturalización o reportes consulares, pero suelen requerir validaciones adicionales o pueden ser rechazados si presentan inconsistencias. Por eso, en la práctica, el pasaporte aparece como la vía más segura para evitar demoras o problemas al momento de registrarse para votar. En paralelo, una orden ejecutiva firmada el 31 de marzo de 2026 instruye al gobierno federal a crear una “lista estatal de ciudadanía” que será enviada a cada estado antes de las elecciones. Esta base se construirá con datos de agencias federales como Seguridad Nacional y el Seguro Social, e incluirá a personas confirmadas como ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años. El objetivo es reforzar los controles sobre quiénes pueden participar en elecciones y mejorar la verificación de identidad, especialmente en el voto por correo. Sin embargo, la normativa aclara que figurar en esta lista no equivale automáticamente a estar registrado para votar, ya que cada persona deberá cumplir también con los requisitos y procedimientos de su estado. El nuevo esquema introduce un doble requisito: contar con documentación válida y estar correctamente identificado en los registros oficiales. Si una persona no tiene pasaporte, podrá utilizar otros documentos, pero podría enfrentar verificaciones adicionales o incluso rechazos si no cumplen con todas las condiciones. Por otro lado, si no figura en la lista de ciudadanía, deberá actualizar o corregir su información antes de poder avanzar en el proceso electoral. Esto marca un cambio de fondo: ya no alcanza con presentar un documento, sino que será clave estar validado dentro de un sistema federal que centraliza los datos de ciudadanía en todo el país.