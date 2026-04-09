El sarro del inodoro es uno de los problemas de limpieza más frecuentes en el baño, sobre todo cuando el agua deja depósitos minerales que se adhieren a la taza y forman manchas difíciles de quitar. Aunque muchas personas recurren al vinagre o al bicarbonato, existe otra mezcla casera que puede ayudar a aflojar esa acumulación sin necesidad de usar productos agresivos. Entre las alternativas más usadas para este tipo de suciedad aparece una combinación simple de limón y sal gruesa, dos ingredientes que suelen estar en casa y que se utilizan por su acción sobre restos adheridos y marcas minerales. El limón aporta acidez natural y la sal ayuda a generar un efecto de fricción sobre la superficie. Para preparar esta solución casera, solo se necesita el jugo de dos limones y tres cucharadas de sal gruesa. La idea es formar una pasta o mezcla espesa que pueda adherirse a la zona donde se ve el sarro, especialmente en la línea de agua o en la base interna de la taza. Una vez aplicada, se recomienda dejarla actuar entre 20 y 30 minutos y luego frotar con una escobilla o cepillo de baño. Si la acumulación está muy pegada, el procedimiento puede repetirse varias veces hasta que la superficie quede más limpia y sin la costra blanquecina o amarillenta que suele dejar el agua dura. Antes de aplicar cualquier preparado, conviene retirar parte del agua del fondo del inodoro para que la mezcla no se diluya demasiado y tenga mayor contacto con el sarro. Ese mismo criterio también es utilizado en productos específicos para taza de baño, ya que permite que el limpiador actúe con más eficacia sobre la mancha. También es importante no mezclar esta preparación con lavandina, cloro ni otros limpiadores químicos. Los especialistas advierten que combinar ácidos, como el limón, con productos a base de cloro puede generar vapores peligrosos. Por eso, si se usa este truco casero, debe aplicarse por separado y siempre con buena ventilación en el baño.