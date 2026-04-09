El Gobierno de los Estados Unidos mantiene vigente las medidas, implementadas durante los últimos meses, para restringir el acceso a las licencias de conducir comerciales de las personas que no son ciudadanos estadounidenses. La medida no impacta de la misma manera sobre todos los registros, pero sí pone en alerta a quienes dependen de licencias sujetas a verificaciones más estrictas. En especial, el foco está en permisos vinculados al transporte profesional y en personas que deben renovar su documentación ante las autoridades. El principal alcance de esta medida está relacionado con las licencias comerciales, conocidas como CDL, que habilitan a manejar camiones, autobuses y otros vehículos pesados. En estos casos, los estados pueden rechazar la renovación, suspender o dejar sin validez la licencia si el conductor no puede demostrar residencia admisible o documentación migratoria vigente. Esto alcanza, sobre todo, a personas con permisos temporales, visas sujetas a vencimiento o papeles que ya no cumplen con los requisitos exigidos por el estado donde se emitió la licencia. Como cada jurisdicción administra su propio sistema, la aplicación de estas restricciones puede variar según las normas locales. Las autoridades sostienen que el objetivo es reforzar la verificación de identidad y la validez de los documentos utilizados para obtener o renovar permisos de conducción. En el caso de las licencias comerciales, el control es más estricto por tratarse de vehículos de carga o de transporte de pasajeros. Quienes tengan una licencia comercial o deban renovarla deberán revisar con atención si su documentación sigue cumpliendo con las condiciones exigidas por el estado correspondiente.