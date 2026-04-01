Estados Unidos prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado un trámite en particular con su pasaporte, en un contexto de controles migratorios más estrictos. Las autoridades remarcan que no contar con el documento vigente puede impedir abordar vuelos o completar los controles fronterizos. La advertencia es clara: un pasaporte vencido o incluso en proceso de renovación pierde validez automáticamente. Esto deja a miles de personas fuera del sistema de viajes internacionales hasta que completen el trámite y obtengan un nuevo documento. Para evitar que Estados Unidos prohíba el ingreso o la salida del país, es clave realizar la renovación del pasaporte antes de viajar. El Gobierno permite la realizar el trámite online en determinados casos, siempre que el documento haya sido emitido por 10 años y no esté vencido hace más de cinco años. Además, se requiere una foto digital, datos completos y un medio de pago (costo base de u$s 130). También es importante no tener viajes dentro de las próximas seis semanas, ya que el proceso estándar no es inmediato. Estados Unidos prohibirá el ingreso y la salida del país a quienes no tengan el pasaporte vigente porque es el único documento válido para cruzar fronteras internacionales. Sin este requisito actualizado, ninguna aerolínea permite embarcar ni se puede completar el control migratorio. Incluso si la fecha de vencimiento es reciente, el documento deja de ser aceptado. A esto se suma que, al iniciar la renovación, el pasaporte anterior queda automáticamente invalidado, por lo que quienes hayan postergado este trámite quedan temporalmente sin posibilidad de viajar.