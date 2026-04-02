El Departamento de Estado ha enfatizado una regla vital que, si se ignora, puede resultar en la retención temporal de su documento de viaje e incluso anular su solicitud de renovación. La clave está en cómo maneja el Gobierno su pasaporte anterior. Todos los ciudadanos estadounidenses y extranjeros naturalizados que estén planeando renovar su pasaporte o su tarjeta pasaporte deben tener mucho cuidado en la gestión del trámite. El principal objetivo de esta medida es evitar duplicados y garantizar que solo exista un documento de viaje activo y válido por cada titular. Por ello, el Gobierno de EE. UU. exige la entrega para poder proceder con la emisión del nuevo. Dato Clave: La NO entrega del pasaporte anterior resulta en el rechazo automático de la solicitud de renovación. Su documento queda invalidado y usted sin pasaporte vigente. La normativa es clara y se enfoca en la seguridad y la verificación de identidad. Cuando un viajero opta por el método de renovación por correo, se activa un requisito ineludible: la devolución del ejemplar previo, ya sea la libreta o la tarjeta pasaporte. El Departamento de Estado ha subrayado la relevancia de seguir las instrucciones al pie de la letra para completar este proceso sin contratiempos ni demoras. Es fundamental que los viajeros verifiquen que su documento de viaje esté correctamente preparado antes de su próximo viaje internacional. Para aquellos que requieran renovar su pasaporte por correo, es esencial que su envío contenga lo siguiente: El tiempo de procesamiento puede variar, pero las autoridades indican que el proceso completo, desde la entrega hasta la recepción del nuevo pasaporte válido, suele demorar alrededor de cuatro semanas. Una vez que el Departamento de Estado recibe y procesa su solicitud, el pasaporte entregado será cancelado y, posteriormente, devuelto en un envío separado del nuevo documento de viaje. No cumplir con la devolución del pasaporte viejo no solo detiene la renovación, sino que lo deja temporalmente sin un documento legal para cruzar fronteras o reingresar legalmente a Estados Unidos.