Su efecto se explica por los compuestos volátiles que liberan cuando entran en contacto con el calor.

Hervir hojas de laurel con clavo de olor y canela es una alternativa casera para perfumar los ambientes sin depender de aerosoles comerciales. Al calentarse en agua, estas especias liberan moléculas aromáticas que se dispersan por el aire a través del vapor.

La práctica tiene respaldo en recomendaciones de la Universidad de Georgia, que propone utilizar especias a fuego lento para aromatizar la vivienda, sin depender exclusivamente de fragancias comerciales .

Hervir laurel, canela y clavo de olor permite aprovechar los compuestos aromáticos de tres ingredientes cotidianos para conseguir un perfume cálido y natural en el hogar.

Para qué sirve

La combinación funciona como un aromatizante natural. Cada ingrediente aporta un perfil diferente:

Laurel: contiene 1,8-cineol, un compuesto que contribuye a su aroma herbal y fresco.

Clavo de olor: aporta eugenol, responsable de buena parte de su fragancia intensa.

Canela: contiene cinamaldehído, que produce su característico olor dulce y especiado.

Cuando se calientan juntos, sus compuestos aromáticos se liberan y generan una fragancia cálida que puede extenderse por diferentes ambientes.

Qué pasa cuando se mezclan y por qué recomiendan hacerlo en casa

El calor favorece la liberación de los llamados compuestos orgánicos volátiles (COV), moléculas que pueden evaporarse y dispersarse en el aire.

La preparación puede ayudar a disimular temporalmente olores de cocina o ambientes cerrados, aunque no elimina su origen ni reemplaza la ventilación.

Cómo preparar el aromatizante casero

Para elaborar la mezcla se necesitan:

5 o 6 hojas de laurel.

2 ramas de canela.

8 a 10 clavos de olor.

1 litro de agua.

Preparación:

Colocar todos los ingredientes en una olla con agua. Llevar a ebullición. Reducir el fuego y dejar cocinar entre 15 y 20 minutos. Mantener la olla destapada para que el vapor distribuya el aroma. Agregar agua si comienza a evaporarse demasiado.