Hervir hojas de laurel con clavo de olor y canela es una alternativa casera para perfumar los ambientes sin depender de aerosoles comerciales. Al calentarse en agua, estas especias liberan moléculas aromáticas que se dispersan por el aire a través del vapor.
La práctica tiene respaldo en recomendaciones de la Universidad de Georgia, que propone utilizar especias a fuego lento para aromatizar la vivienda, sin depender exclusivamente de fragancias comerciales.
Para qué sirve
La combinación funciona como un aromatizante natural. Cada ingrediente aporta un perfil diferente:
- Laurel: contiene 1,8-cineol, un compuesto que contribuye a su aroma herbal y fresco.
- Clavo de olor: aporta eugenol, responsable de buena parte de su fragancia intensa.
- Canela: contiene cinamaldehído, que produce su característico olor dulce y especiado.
Cuando se calientan juntos, sus compuestos aromáticos se liberan y generan una fragancia cálida que puede extenderse por diferentes ambientes.
Qué pasa cuando se mezclan y por qué recomiendan hacerlo en casa
El calor favorece la liberación de los llamados compuestos orgánicos volátiles (COV), moléculas que pueden evaporarse y dispersarse en el aire.
La preparación puede ayudar a disimular temporalmente olores de cocina o ambientes cerrados, aunque no elimina su origen ni reemplaza la ventilación.
Cómo preparar el aromatizante casero
Para elaborar la mezcla se necesitan:
- 5 o 6 hojas de laurel.
- 2 ramas de canela.
- 8 a 10 clavos de olor.
- 1 litro de agua.
Preparación:
- Colocar todos los ingredientes en una olla con agua.
- Llevar a ebullición.
- Reducir el fuego y dejar cocinar entre 15 y 20 minutos.
- Mantener la olla destapada para que el vapor distribuya el aroma.
- Agregar agua si comienza a evaporarse demasiado.
Es importante no dejar la preparación sin supervisión, evitar que el agua se consumo por completo y mantenerla lejos de niños y mascotas.