El organismo establece una serie de condiciones obligatorias para tramitar el documento. Entre ellas, presentar pruebas válidas de ciudadanía.

Los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años que quieran obtener un pasaporte deben cumplir con los requisitos establecidos por el Departamento de Estado. El trámite exige presentar documentación que permita acreditar ciudadanía, además de completar los formularios correspondientes y entregar una identificación válida.

La falta de pruebas aceptadas por las autoridades puede provocar el rechazo de la solicitud. Por eso, es importante conocer qué documentos se pueden presentar y cuáles son las demás condiciones necesarias para obtener el pasaporte.

¿Qué documentos se pueden presentar para acreditar ciudadanía estadounidense?

El Departamento de Estado exige presentar una prueba física de ciudadanía estadounidense al solicitar un pasaporte de adulto por primera vez. Para cumplir con este requisito, las solicitudes pueden presentar uno de los siguientes documentos:

Certificado de nacimiento estadounidense: debe ser un documento oficial que acredite el nacimiento en Estados Unidos.

Pasaporte estadounidense anterior: debe estar vigente, tener una validez completa y no presentar daños.

Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero (CRBA): documento emitido por el Departamento de Estado para acreditar que una persona adquirió la ciudadanía estadounidense al nacer fuera del país.

Certificado de naturalización: acredita que una persona extranjera obtuvo la ciudadanía estadounidense mediante el proceso de naturalización.

Certificado de ciudadanía: demuestra que una persona adquirió o derivó la ciudadanía estadounidense de acuerdo con las leyes migratorias.

La documentación debe presentarse en formato físico, ya que el organismo no acepta certificados de nacimiento digitales ni otras pruebas electrónicas para este trámite.

El Departamento de Estado exige presentar una prueba física de ciudadanía estadounidense al solicitar un pasaporte de adulto por primera vez. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué rechazan las solicitudes de quienes no puedan presentar pruebas válidas de ciudadanía?

La acreditación de ciudadanía es un requisito obligatorio para obtener un pasaporte estadounidense. Por eso, si una persona no presenta documentación válida que permita comprobar su condición ciudadana, el Departamento de Estado puede demorar o denegar la solicitud.

No alcanza con declaras que nació en Estados Unidos o que adquirió la ciudadanía a través de los padres, es necesario respaldar esa condición con documentación aceptada por las autoridades.

Quienes no cuenten con alguno de los documentos habituales deben consultar las alternativas de prueba de ciudadanía que contempla el Departamento de Estado antes de presentar la solicitud.

¿Qué otros requisitos se deben cumplir para obtener un pasaporte de adulto?

Además de acreditar la ciudadanía, los solicitantes mayores de 18 años deben cumplir con otros requisitos establecidos por el Departamento de Estado: