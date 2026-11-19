IRS está facultado para aplicar un embargo sobre los bienes de un contribuyente que debe impuestos y no los paga.

Cuando una deuda de impuestos federales queda sin pagar y sin resolver, el IRS tiene una herramienta potente para cobrarla: embargar la cuenta bancaria del contribuyente. Es decir, ordenar al banco que congele y, luego, entregue el dinero de la cuenta para saldar lo adeudado. Ahora bien, no ocurre de un día para el otro ni sin aviso, y la ley deja una ventana concreta de 21 días para reaccionar.

IRS tiene la potestad legal de embargar cuentas bancarias y bienes

El IRS está facultado para aplicar un embargo sobre los bienes de un contribuyente que debe impuestos y no los paga, y la cuenta bancaria es uno de los objetivos más habituales. En concreto, el organismo le envía al banco una orden de embargo, y el banco debe retener el dinero disponible en la cuenta, hasta cubrir el monto adeudado y, pasado un plazo, girárselo al IRS.

Los pasos previos antes del embargo

El IRS no vacía una cuenta por sorpresa. Antes de llegar al embargo, por lo general deben darse estos pasos:

El IRS determina la deuda y envía un aviso de liquidación y reclamo de pago (Notice and Demand for Payment).

Si el contribuyente no paga ni resuelve la deuda .

30 días antes de ejecutar el embargo. El IRS envía un Aviso Final de Intención de Embargo y Notificación del Derecho a una Audiencia (Final Notice of Intent to Levy), por lo general al menosantes de ejecutar el embargo.

Ese aviso final es la señal de alarma: a partir de ahí corre un plazo de unos 30 días en el que el contribuyente puede pagar, acordar una solución o pedir una audiencia para discutir el caso. Ignorarlo es lo que habilita el embargo.

IRS le envía al banco una orden de embargo, y el banco debe retener el dinero disponible en la cuenta hasta cubrir el monto adeudado.

La regla de los 21 días

Si el embargo igualmente se ejecuta, aparece la ventana más importante. Cuando el banco recibe la orden, no entrega el dinero de inmediato: congela los fondos (hasta el monto adeudado) y los retiene durante 21 días antes de enviárselos al IRS.

Ese período existe, justamente, para dar tiempo a resolver la situación: pagar, llegar a un acuerdo, demostrar que el embargo es un error o que genera una dificultad económica grave. Son 21 días valiosos en los que todavía se puede actuar para recuperar o proteger el dinero.