Por disposición de la SSA, suspenderán este beneficio del Seguro Social a las personas que superen los límites de ingresos permitidos.

El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) establece límites económicos que los beneficiarios deben cumplir para conservar sus pagos mensuales. Los ingresos provenientes del trabajo y de otras fuentes pueden provocar su suspensión si la persona deja de reunir las condiciones de elegibilidad.

Para 2027, la Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un aumento del 3,6% en los beneficios, como parte del Ajuste por Costo de Vida (COLA). La actualización también modifica los montos máximos que pueden recibir los beneficiarios.

¿Cuáles son los límites de ingresos para 2026 que no se deben superar para seguir cobrando SSI?

Durante 2026, la SSA establece los siguientes límites de referencia para determinar si una persona puede acceder al programa:

Ingresos laborales mensuales

Beneficio individual: US$2,073. Beneficio de pareja: US$3,067.

Ingresos no laborales mensuales

Beneficio individual: US$1,014. Beneficio de pareja: US$1,511.

Recursos económicos computables:

Beneficio individual: US$2,000. Beneficio de pareja: US$3,000.



Estos valores corresponden a los límites generales de elegibilidad publicados por la SSA.

¿A cuánto se actualiza la prestación?

Para 2027, la Administración del Seguro Social confirmó un ajuste por costo de visa del 3,6%, por lo que los montos federales del SSI quedan establecidos de la siguiente manera:

Beneficiario individual: US$1,029.

Pareja elegible: US$1,544.

El organismo actualizó los montos del programa para 2027, pero los beneficiarios deberán respetar los límites de ingresos y recursos económicos para seguir percibiendo el SSI. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué otras razones pueden suspender el beneficio del SSI?

Además de superar los límites de ingresos o recursos económicos, existen otras situaciones que pueden provocar la suspensión o pérdida de beneficios:

Permanecer fuera de Estados Unidos: cuando el beneficiario pasa un mes calendario completo en el extranjero o acumula 30 días consecutivos fuera del país. Para recuperar la elegibilidad después de una ausencia de 30 días consecutivos o más, debe regresar y permanecer otros 30 días consecutivos en Estados Unidos.

Ingresar a prisión: no se pagan beneficios por los meses calendario completos en los que la persona permanece encarcelada.

Vivir en una institución pública: permanecer durante un mes calendario completo en una institución administrada por el Gobierno puede provocar la suspensión, salvo que se aplique alguna excepción.

Perder los requisitos migratorios: los beneficiarios que no son ciudadanos estadounidenses pueden dejar de reunir las condiciones migratorias necesarias para recibir SSI.

No informar cambios personales o económicos: omitir modificaciones en los ingresos, el patrimonio, el estado civil o las condiciones de vivienda puede generar pagos indebidos y sanciones.

Transferir bienes para evitar los límites patrimoniales: regalar recursos o venderlos por debajo de su valor de mercado para cumplir los requisitos económicos puede generar una penalización de hasta 36 meses.