Descongelar un pollo parece una tarea sencilla, pero la forma de hacerlo puede influir directamente en la seguridad de los alimentos. Aunque muchas personas lo dejan sobre la mesada de la cocina para acelerar el proceso, esta práctica no es recomendable y puede favorecer la proliferación de bacterias.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) advierte que los alimentos perecederos no deben descongelarse a temperatura ambiente.

En cambio, recomienda utilizar métodos que permitan mantener el pollo a una temperatura segura durante todo el procedimiento.

Cómo descongelar el pollo de forma segura según las recomendaciones del USDA

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reconoce tres métodos seguros para descongelar el pollo; en la heladera, en agua fría o en el microondas. La primera alternativa es la más conveniente cuando se puede anticipar la preparación, porque permite mantener la carne refrigerada durante todo el proceso. Para hacerlo, se recomienda colocarla dentro de un recipiente que recoja los líquidos y ubicarla en un estante inferior separada de otros alimentos.

Otra posibilidad es utilizar agua fría, el pollo debe estar dentro de una bolsa hermética y completamente sumergido; el agua debe cambiarse cada 30 minutos para conservar su baja temperatura. Asimismo, se puede recurrir al microondas con la función de descongelamiento, aunque el USDA advierte que, en ambos procedimientos, la carne debe cocinarse inmediatamente después de terminar el proceso.

En este sentido, los CDC y el USDA recomiendan cocinar las piezas de ave hasta alcanzar una temperatura interna de 165 °F (74 °C), que debe comprobarse con un termómetro para alimentos. Esta medida permite reducir el riesgo de consumir pollo que todavía contenga bacterias perjudiciales.

Aunque muchas personas utilizan la mesada para acelerar el proceso, esta práctica puede favorecer la multiplicación de bacterias, según el USDA. Fuente: Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Por qué USDA desaconseja descongelar el pollo a temperatura ambiente

Descongelar un pollo sobre la mesada de la cocina es otra de las opciones que las personas utilizan, pero puede favorecer la multiplicación de bacterias y aumentar el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos. Por este motivo, el USDA advierte que no se debe dejar la carne a temperatura ambiente durante el proceso de descongelación.

El organismo explica que existe una zona de peligro para la seguridad alimentaria que se encuentra entre los 40 °F y los 140 °F (4,4 °C y 60 °C), ya que, dentro de ese rango, las bacterias pueden multiplicarse rápidamente. El problema surge cuando el pollo se deja fuera de la heladera porque su superficie puede alcanzar esas temperaturas mientras el centro todavía permanece congelado.

La FDA coincide con esta advertencia y señala que descongelar alimentos perecederos a temperatura ambiente puede favorecer el crecimiento de microorganismos e incluso permitir la formación de toxinas que podrían resistir la cocción.