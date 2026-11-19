Una mezcla de sal de mesa y bicarbonato de sodio puede ayudar a limpiar y desodorizar las cañerías.

Los restos de comida, la grasa y otras partículas pueden acumularse en las cañerías de la cocina y el baño hasta dificultar el paso del agua. Para tratar las obstrucciones leves, existen algunos métodos caseros que utilizan ingredientes habituales de la cocina, como la sal de mesa y el bicarbonato de sodio.

La Extensión Cooperativa de la Universidad de Cornell, a través de su sitio web del condado de Hamilton, recomienda combinar ambos ingredientes y dejarlos actuar durante varias horas.

¿Por qué funciona tirar sal de mesa y bicarbonato de sodio en el desagüe?

La combinación de sal de mesa y bicarbonato de sodio aprovecha las propiedades químicas de ambos compuestos para contribuir a la limpieza de las cañerías. El bicarbonato de sodio (NaHCO3) es una sal de carácter alcalino que al entrar en contacto con el agua, puede ayudar a neutralizar sustancias ácidas y facilitar la remoción de determinados residuos orgánicos. Sus partículas actúan como abrasivo suave sobre la suciedad adherida.

La sal de mesa (NaCI) está compuesta por cloruro de sodio, un compuesto iónico que se disuelve en agua y se separa en iones de sodio (Na+) y cloruro (CI-). Sus cristales pueden aportar una acción mecánica leve sobre los depósitos de suciedad.

Al entrar en contacto con el agua, ambos compuestos se disuelven y forman una solución que contiene iones de sodio, cloruro y bicarbonato.

La combinación de sal de mesa y bicarbonato de sodio aprovecha las propiedades químicas de ambos compuestos para contribuir a la limpieza de las cañerías. Fuente: ChatGPT | El Cronista USA Imagen ilustrativa realista generada con ChatGPT

¿Qué se debe hacer después de tirar sal de mesa y bicarbonato de sodio en el desagüe?

De acuerdo con las indicaciones de Cornell Cooperative Extension, después de colocar los ingredientes hay que dejarlos actuar durante varias horas. La recomendación es mantener la mezcla dentro del desagüe durante toda la noche para prolongar el tiempo de contacto con los residuos.

Al día siguiente, se deben verter dos tazas de agua hirviendo por la abertura del desagüe para arrastrar los restos de la mezcla y la suciedad que se haya desprendido.

¿Cómo se debe calcular la cantidad a usar para destapar el desagüe?

La proporción recomendada por la Universidad de Cornell es de 2 partes de bicarbonato de sodio por cada parte de sal de mesa. La receta original establece las siguientes cantidades:

1 taza de bicarbonato de sodio.

1/2 taza de sal de mesa.

2 tazas de agua hirviendo para el enjuague posterior.