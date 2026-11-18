Fuente: ChatGPT - creada con IA | El Cronista USA LATAM | Imagen ilustrativa

El proyecto contempla mayor capacidad de armamento, potencia eléctrica y autonomía para enfrentar futuras amenazas.

La Armada de Estados Unidos (U.S. Navy) busca mantener en marcha el desarrollo del DDG(X), su futuro destructor de misiles guiados, un buque de nueva generación diseñado para reemplazar a los destructores más antiguos de la clase Arleigh Burke.

La iniciativa volvió a cobrar relevancia después de que el Comité de Servicios Armados del Senado (SASC) reclamara que la construcción del nuevo destructor continúe en paralelo con el desarrollo del acorazado BBG(X), impulsado por la administración de Donald Trump. Los legisladores, por su parte, consideran que ambos programas responden a necesidades diferentes y que uno no debe desplazar al otro.

Cuánto misiles podrá transportar

El armamento será uno de los principales atributos del DDG(X). Según el informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS), la configuración inicial contempla 96 celdas estándar del Sistema de Lanzamiento Vertical (VLS), utilizadas para alojar y disparar diferentes tipos de misiles.

Sin embargo, el diseño también permitirá una modificación importante: incorporar 12 celdas de lanzamiento para misiles de mayor tamaño, en reemplazo de 32 de las 69 celdas convencionales.

El proyecto también contempla dos lanzadores Rolling Airframe Missile (RAM), cada uno con 21 celdas, destinados a la defensa del buque frente a determinadas amenazas.

El CRS detalla que el DDG(X) tendrá “mayor capacidad de armas” y estará preparado para incorporar nuevos sistemas de vida útil.

El proyecto contempla una configuración de 96 celdas de lanzamiento vertical para misiles y la posibilidad de incorporar otras 12 celdas para proyectiles de mayor tamaño, además de sistemas de armamento adicionales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué características tendrá el destructor de nueva generación

Además de una plataforma con más armamento, el DDG(X) pretende desarrollar un buque con mayor espacio interno, capacidad eléctrica y refrigeración para integrar tecnologías que todavía están en evolución:

Desplazamiento: aproximadamente 14,500 toneladas a plena carga , unas 4,800 toneladas más que un destructor Arleigh Burke DDG-51.

Armamento: 96 celdas VLS estándar , con posibilidad de sustituir 32 por 12 celdas para misiles de mayor tamaño.

Defensa: dos lanzadores RAM de 21 celdas cada uno .

Energía: un sistema de potencia integrado (IPS).

Tecnología: capacidad para incorporar armas de energía dirigida y sensores más avanzados .

Autonomía: mayor alcance de navegación y tiempo de permanencia en operaciones.

Cuándo estará listo el nuevo destructor

Los planes de la Armada contemplan adquirir el primer destructor DDG(X) a principios de la década de 2030. Su incorporación permitirá comenzar el reemplazo de los destructores Arleigh Burke más antiguos, que empezarán a abandonar la flota durante ese período.