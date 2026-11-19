Los submarinos Dreadnought reemplazarán a los Vanguard de la Armada británica.

La Armada británica prepara la incorporación de cuatro submarinos nucleares de la clase Dreadnought, destinados a reemplazar a los actuales Vanguard. Cada unidad tendrá un desplazamiento de 17,200 toneladas, una longitud de 153,6 metros y capacidad para 130 tripulantes.

Según la información oficial de la Royal Navy, estarán preparados para lanzar misiles balísticos Trident II D5. El programa forma parte de la renovación de la capacidad de disuasión nuclear del Reino Unido.

Cómo serán los submarinos y qué armamento tendrán

El diseño contempla tres compartimentos con cuatro tubos de lanzamiento cada uno, lo que suma capacidad para 12 misiles. También incorporará cuatro tubos de 533 milímetros para torpedos Spearfish.

La propulsión estará a cargo del sistema nuclear PWR3 de Rolls-Royce. La Royal Navy señala que su diseño busca simplificar las operaciones, prolongar la vida útil y reducir los costos de mantenimiento.

Otra modificación será la incorporación de timones en forma de X, una configuración que la institución identifica como una novedad para los submarinos británicos. El sistema propulsor también está diseñado para reducir el ruido, especialmente a velocidades elevadas.

La dotación prevista incluye tres cocineros y un médico. Las unidades contarán con alojamientos e instalaciones sanitarias separados para las mujeres de la tripulación.

Cuándo está prevista su entrada en servicio

El primer submarino, HMS Dreadnought, tiene prevista su entrada en servicio a comienzos de la década de 2030, después de completar las pruebas en el mar. Así lo establece el informe de actualización de 2026 del programa nuclear de defensa británico.

Cada submarino Dreadnought tendrá capacidad para 130 tripulantes y 12 misiles balísticos Trident II D5. Fuente: BAE Systems, vía Royal Navy.

El documento señala que en julio de 2026 se anunció una inversión de 8,400 millones de libras para la siguiente fase de construcción. Esa financiación permitirá avanzar hacia la finalización y las pruebas del primer buque.

Los submarinos se fabrican en las instalaciones de BAE Systems en Barrow-in-Furness. El informe también registra el inicio de la construcción de la cuarta unidad, HMS King George VI, con el corte de acero realizado en septiembre de 2025.

El programa contempla sustituir los cuatro Vanguard y mantener la misión de disuasión nuclear que actualmente cumple esa flota.