El papel de aluminio puede funcionar como una barrera adicional para proteger los billetes del deterioro provocado por factores ambientales.

Guardar dinero en efectivo en casa es una práctica habitual para quienes prefieren tener ahorros disponibles ante cualquier imprevisto.

No obstante, cuando los billetes permanecen almacenados durante meses o años, pueden deteriorarse por la exposición a la humedad, el polvo, la luz y otros factores ambientales .

Ante esta situación, una recomendación consiste en envolver el dinero en papel de aluminio para crear una capa de protección adicional.

¿Para qué sirve envolver dinero en efectivo en papel de aluminio?

Desde el punto de vista químico, el papel de aluminio está compuesto principalmente por aluminio metálico (Al), que presenta una permeabilidad al vapor de agua prácticamente nula cuando forma una lámina continua. Esto dificulta el paso de las moléculas de agua y, si el envoltorio está bien cerrado y los billetes están secos, reduce su exposición a la humedad ambiental.

Además, al entrar en contacto con el oxígeno del aire, el aluminio desarrolla una fina capa de óxido de aluminio (Al₂O₃) que resguarda al propio metal protector frente a la corrosión.

Por estas propiedades, envolver los billetes en papel de aluminio puede ayudar a conservarlos en mejores condiciones, al limitar su exposición al polvo y otros agentes externos. La práctica puede resultar útil para quienes guardan efectivo durante meses o años, especialmente si complementan el envoltorio con bolsas herméticas o recipientes adecuados.

Dólares envueltos en papel de aluminio Fuente: ChatGPT | El Cronista USA Imagen ilustrativa generada por ChatGPT

¿Cuándo se debe envolver el dinero en efectivo en papel de aluminio?

Esta práctica resulta conveniente cuando se necesita guardar dinero durante períodos prolongados en cajones, cajas fuertes, archivadores o recipientes destinados a conservar ahorros.

También puede considerarse cuando el efectivo se almacena en lugares donde podría quedar expuesto al polvo o a variaciones ambientales. En estos casos, es importante que los billetes estén completamente secos antes de envolverlos para evitar que la humedad quede atrapada en su interior.