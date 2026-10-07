Los usuarios de la Línea 1 del Metro de Nueva York deben prestar mucha atención a las nuevas obras de rehabilitación que se realizarán próximamente en una estación en puntual y modificarán el servicio.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) confirmó trabajos de mantenimiento en la estación de la calle 125, que incluirán la rehabilitación de la plataforma y de los componentes estructurales de acero en ambos andenes y direcciones.

¿Cuándo empiezan las obras en la estación de la calle 125 de la Línea 1?

Las obras en el andén en dirección sur de la estación calle 125 empezarán el lunes 26 de octubre y se completarán en el primer trimestre de 2027.

A la par, se diseña una solución para lograr la plena accesibilidad a la estación, en colaboración con la Universidad de Columbia. Sin embargo, las mejoras comenzarían tras las adjudicación del contrato en 2028.

“Estamos realizando reparaciones cruciales en el andén como parte de nuestro compromiso de garantizar la seguridad de nuestros pasajeros”, declaró Jamie Torres-Springer, presidenta de Construcción y Desarrollo de la MTA.

“Las mejoras previstas para la calle 125 mejorarán drásticamente la accesibilidad en un barrio que realmente lo necesita”, declaró Shaun Abreu, líder de la mayoría del Consejo Municipal de Nueva York. MTA

¿A partir de cuándo habrá cambios en los servicios de la Línea 1?

El cambio temporal de servicio comenzará el próximo sábado 24 de octubre y continuará hasta el 18 de diciembre de este año, y funcionará así:

Días laborables: Dirección sur - los trenes funcionarán con normalidad, pero no pasarán por la calle 125 .

Fines de semana: Dirección sur - los trenes circularán sin paradas intermedias entre las calles 137 y 96. Cabe destacar que, durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre, los trenes funcionarán como expresos.

¿Por qué habrá obras en la estación de la calle 125 de la Línea 1 del Metro?

Según MTA, las reparaciones buscan poner la estación “en buen estado”, por eso se centrarán en las secciones del andén más expuestas a la intemperie.

“Me entusiasma que la MTA esté comenzando las obras de reparación esenciales, reemplazando los andenes y la estructura de acero deteriorados, con mejoras de accesibilidad para personas con discapacidad que se implementarán posteriormente”, concluyó el presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal.