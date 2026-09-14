La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) comenzará a implementar un nuevo sistema de control en dos líneas de colectivos de Queens para reducir las demoras provocadas por conductores que bloquean carriles exclusivos y paradas.

Las cámaras se instalan directamente en las unidades y permitirán identificar infracciones y enviar avisos a los propietarios de los vehículos. La medida comenzará con un periodo de advertencia de 60 días.

¿Cómo funcionarán las nuevas cámaras de la MTA en Nueva York?

La MTA anuncia la incorporación de las rutas Q25 y Q63/Q66 de Queens, Nueva York al programa de Control Automatizado por Cámaras (ACE). Los dispositivos estarán instalados en los autobuses y registrarán imágenes, video, patente, fecha, hora y ubicación cuando detecten una posible infracción.

El sistema no aplica multas de forma inmediata, primero, el personal autorizado revisa el material y si corresponde, la notificación llega por correo al titular del vehículo.

Desde el 14 de septiembre comenzará un período de advertencias de 60 días. Luego, entrarán en vigencia las sanciones, desde US$50 y hasta US$250 por reincidencia dentro de 12 meses

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) comenzará a implementar un nuevo sistema de control en dos líneas de colectivos de Queens para reducir las demoras provocadas por conductores que bloquean carriles exclusivos y paradas.

¿Qué infracciones serán detectadas por las cámaras automáticas?

Las cámaras apuntarán a maniobras que dificulten la circulación de los colectivos o el acceso de los pasajeros a las paradas. Entre ellas se encuentran:

Circular, detenerse o estacionar indebidamente en un carril exclusivo para autobuses.

Bloquear una parada de bus.

Estacionar en doble fila sobre los corredores alcanzados.

Esperar, dejar o recoger pasajeros en un carril reservado o una parada si se obstaculiza el servicio.

Usar un carril de colectivos para evitar el tránsito.

Las sanciones son civiles, por lo que no se agregan puntos a la licencia de conducir.