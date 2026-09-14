En esta noticia

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) comenzará a implementar un nuevo sistema de control en dos líneas de colectivos de Queens para reducir las demoras provocadas por conductores que bloquean carriles exclusivos y paradas.

Las cámaras se instalan directamente en las unidades y permitirán identificar infracciones y enviar avisos a los propietarios de los vehículos. La medida comenzará con un periodo de advertencia de 60 días.

Documento.Oficial | Autoridades revisaran caso por caso y bloquearán la renovación del pasaporte a todos los ciudadanos y extranjeros que lo presenten con estos detalles
Medida.Confirmado por la Ley de Tránsito | El Gobierno suspenderá una por una todas las licencias de conducir a quiénes no hayan cedido el paso obligatorio y hayan cometido otras infracciones

¿Cómo funcionarán las nuevas cámaras de la MTA en Nueva York?

La MTA anuncia la incorporación de las rutas Q25 y Q63/Q66 de Queens, Nueva York al programa de Control Automatizado por Cámaras (ACE). Los dispositivos estarán instalados en los autobuses y registrarán imágenes, video, patente, fecha, hora y ubicación cuando detecten una posible infracción.

El sistema no aplica multas de forma inmediata, primero, el personal autorizado revisa el material y si corresponde, la notificación llega por correo al titular del vehículo.

Desde el 14 de septiembre comenzará un período de advertencias de 60 días. Luego, entrarán en vigencia las sanciones, desde US$50 y hasta US$250 por reincidencia dentro de 12 meses

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) comenzará a implementar un nuevo sistema de control en dos líneas de colectivos de Queens para reducir las demoras provocadas por conductores que bloquean carriles exclusivos y paradas.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) comenzará a implementar un nuevo sistema de control en dos líneas de colectivos de Queens para reducir las demoras provocadas por conductores que bloquean carriles exclusivos y paradas.

¿Qué infracciones serán detectadas por las cámaras automáticas?

Las cámaras apuntarán a maniobras que dificulten la circulación de los colectivos o el acceso de los pasajeros a las paradas. Entre ellas se encuentran:

  • Circular, detenerse o estacionar indebidamente en un carril exclusivo para autobuses.
  • Bloquear una parada de bus.
  • Estacionar en doble fila sobre los corredores alcanzados.
  • Esperar, dejar o recoger pasajeros en un carril reservado o una parada si se obstaculiza el servicio.
  • Usar un carril de colectivos para evitar el tránsito.

Las sanciones son civiles, por lo que no se agregan puntos a la licencia de conducir.