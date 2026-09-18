La Gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) adquiriría nuevos 650 unidades para sumar a la flota de autobuses.

La idea es construir e incorporar vehículos que funcionen con gas natural comprimido y ya abrió el proceso para que varios fabricantes presenten propuestas para el proyecto.

Nueva York renovará los buses de la MTA: ¿Cuándo se implementará el cambio?

El cambio será progresivo y aún no hay una fecha definida para que las 650 unidades comiencen a circular. Por el momento, la MTA aún está etapa de licitación, por lo que los fabricantes interesados tienen plazo hasta el 19 de octubre para presentar otras propuestas.

Pasada esta fecha, comienza el proceso de evaluación y adjudicación de los contratos, seguido por la fabricación, entrega y puesta en servicio de los vehículos. Por ello, la renovación se desplegará durante los próximos años y no implicará el reemplazaron inmediato de toda la flota.

Se trata del Plan de Capital 2025-2029 de la MTA, con el que se busca sustituir alrededor del 40% de los autobuses viejos.

El cambio será progresivo y aún no hay una fecha definida para que las 650 unidades comiencen a circular.

¿Qué distritos se beneficiarán de esta medida?

Las nuevas unidades se asignarán a los servicios de New York City Transit y MTA Bus Company, por lo que el alcance potencial comprende los cinco distritos de Nueva York:

Bronx.

Brooklyn.

Manhattan.

Queens.

Staten Island.

¿Cómo son los nuevos vehículos de la MTA?

El plan contempla que los 650 autobuses sean de piso bajo, 40 pies de longitud y funciones por gas natural comprimido. Estos vehículos generan menor emisiones y ruido y requieren menos mantenimiento.

La MTA también indica que el gas natural usado en sus buses está compensado mediante gas natural renovable producido a partir de metano capturado de fuentes orgánicas.