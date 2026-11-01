Los estudiantes de Chesapeake, Virginia, tendrán cinco días consecutivos sin clases durante noviembre por Acción de Gracias.

Los estudiantes de un distrito escolar de Virginia, Estados Unidos, tendrán cinco días consecutivos sin clases durante noviembre de 2026, luego de que las autoridades aprobaran una modificación del calendario académico por el feriado de Acción de Gracias.

Según informó Chesapeake Public Schools, la Junta Escolar aprobó por unanimidad, el jueves 29 de octubre, una actualización del calendario 2026-2027 que permitirá extender el descanso de los alumnos.

La decisión, comunicada oficialmente el viernes 30 de octubre, establece que el miércoles 25 de noviembre, inicialmente previsto como una jornada de salida anticipada, pasará a ser un día completo sin clases.

¿Qué estudiantes tendrán cinco días consecutivos sin clases en noviembre?

La medida alcanza a los estudiantes de Chesapeake Public Schools, el distrito escolar de Chesapeake, en Virginia.

De acuerdo con el comunicado oficial, todas las escuelas y oficinas administrativas del distrito permanecerán cerradas desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de noviembre de 2026.

Al sumar el sábado 28 y el domingo 29, los alumnos tendrán cinco días consecutivos de descanso por Acción de Gracias.

El cambio fue aprobado mediante una votación de la Junta Escolar y modifica la programación original, que contemplaba actividades escolares durante parte del miércoles 25.

Calendario escolar de noviembre: ¿qué otros días no habrá clases en Chesapeake?

Además de la extensión del descanso por Acción de Gracias, el distrito recordó otras fechas de noviembre en las que sus establecimientos permanecerán cerrados.

El distrito escolar modificó su calendario y estableció que el miércoles 25 de noviembre será un día completo sin clases. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Martes 3 de noviembre: no habrá clases para los estudiantes por el Día de las Elecciones, jornada destinada al trabajo docente.

Miércoles 11 de noviembre: todas las escuelas y oficinas administrativas permanecerán cerradas por el Día de los Veteranos.

Del miércoles 25 al viernes 27 de noviembre: cierre de escuelas y oficinas por Acción de Gracias.

Las familias pueden consultar el calendario actualizado y las próximas actividades en el sitio oficial del distrito escolar.