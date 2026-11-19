La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES) anunció un paro de 24 horas en los centros educativos del departamento para este jueves 19 de noviembre. La medida de fuerza afectará las actividades escolares habituales y forma parte de la agenda sindical en curso.

Además, el sindicato celebrará una asamblea general a partir de las 16:00 en el local de Sutel, ubicado en Miguelete 2332, donde docentes afiliados y representantes debatirán los asuntos planteados en el orden del día.

Entre los puntos a tratar figuran la matriz de grupo y las elecciones de horas, cuestiones vinculadas a la organización del trabajo docente y la distribución de cargas horarias. También se discutirá la participación y lineamientos para el 4º Congreso de Educación y las próximas elecciones del Banco de Previsión Social (BPS).

Desde ADES se espera que la asamblea sirva para acordar pasos a seguir y coordinar reclamos con otros actores del sector; el sindicato no ha informado por ahora si prevé nuevas medidas tras la jornada de paro.