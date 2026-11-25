Qué operaciones podrán realizar los usuarios mientras no haya atención en ventanilla.

Wells Fargo confirmó un cambio en la atención de sus sucursales para el jueves 26 de noviembre de 2026, cuando sus establecimientos permanecerán cerrados durante 24 horas por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. La medida impedirá que los clientes realicen trámites presenciales y operaciones en ventanilla durante esa jornada.

El cierre alcanzará a las sucursales de la entidad en todo el país y, según el calendario oficial del banco, la atención al público se reanudará el viernes 27 de noviembre, cuando las oficinas volverán a funcionar en sus horarios habituales.

Mientras tanto, los usuarios podrán recurrir a la aplicación móvil, la banca online y los cajeros automáticos para realizar distintas operaciones. Sin embargo, algunas transacciones podrían experimentar demoras en su procesamiento debido al feriado bancario.

Cuándo cerrarán las sucursales de Wells Fargo y cuándo retomarán la atención

Wells Fargo confirmó que sus sucursales permanecerán cerradas el jueves 26 de noviembre de 2026 por el Día de Acción de Gracias, una de las principales celebraciones nacionales de EE.UU. La medida afectará la atención presencial en sus establecimientos durante toda la jornada.

De acuerdo con el calendario publicado por la entidad, las oficinas retomarán sus horarios habituales el viernes 27 de noviembre. Los clientes que necesiten realizar trámites con asistencia de un empleado deberán esperar hasta la reapertura o adelantar sus gestiones para el miércoles 25.

La información se encuentra disponible en el localizador oficial de sucursales de Wells Fargo, donde el banco publica sus próximos cierres por días festivos y los horarios correspondientes.

El banco detalló cuándo volverá a atender y qué alternativas tendrán sus clientes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué operaciones no podrán realizar los clientes de Wells Fargo durante el feriado

Debido al cierre de las sucursales, los clientes no podrán realizar operaciones que requieran atención presencial de los empleados. Esto incluye los depósitos y retiros por ventanilla, la gestión de determinados documentos bancarios y las consultas que necesiten asistencia directa del personal.

Qué operaciones podrán realizar los clientes de Wells Fargo durante el cierre de las sucursales

Aunque no habrá atención presencial el jueves 26, los usuarios podrán seguir utilizando los canales digitales y los cajeros automáticos de Wells Fargo. Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Consultar saldos y movimientos : mediante Wells Fargo Online y la aplicación móvil.

Realizar depósitos móviles : a través de la aplicación, para las cuentas elegibles.

Retirar efectivo : en los cajeros automáticos habilitados.

Consultar y administrar cuentas: sin necesidad de acudir a una sucursal.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el feriado puede modificar los plazos de procesamiento de algunas operaciones. Según Wells Fargo, los depósitos realizados después de la hora de corte o durante un día no laborable se acreditan el siguiente día hábil. Para los depósitos de cheques, también pueden aplicarse retenciones.

En el caso de los depósitos móviles, la entidad establece que las operaciones realizadas durante un feriado se procesarán el siguiente día hábil y, por lo general, los fondos estarán disponibles al día siguiente de ese procesamiento.