El Departamento de Estado puede negar la emisión del pasaporte a quienes acumulen determinadas deudas.

El Departamento de Estado de EE.UU. detalla en su sitio web oficial a quienes acumulen deudas de manutención infantil, cuál es el monto desde el que no se les permite tramitar un pasaporte americano.

Al presentar el Formulario DS-11 para gestionar esta identificación internacional no sólo es fundamental entonces reunir todos los documentos necesarios, sino haber saldado las obligaciones pendientes. De lo contrario, el procesamiento puede detenerse hasta que sean resueltas en el o los estados correspondientes.

La deuda que prohíbe que se emitan pasaportes americanos

De acuerdo con la información oficial, antes de solicitar el pasaporte americano, es fundamental pagar las deudas de manutención atrasadas.

“ Si debe más de $2,500, no podemos emitirle un pasaporte de los EE. UU .”, asegura Travel State.

Además, en caso de tener un pasaporte americano vigente, la deuda puede ser motivo de que se revoque este documento. En tal caso, el Departamento de Estado se lo informará al titular por correo electrónico o por correo postal.

“Comuníquese con el estado donde tiene la deuda para conocer las opciones de pago. Después de pagar la deuda al estado, será elegible para solicitar un nuevo pasaporte de los Estados Unidos”, se indica.

Cuando se deban más de 2,500 dólares de manutención infantil, no se permitirá tramitar el pasaporte. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué pasa si ya presenté mi solicitud de pasaporte americano, pero tengo esta deuda

En estos casos, los pasos a seguir son los siguientes:

Pagar la deuda pendiente a la agencia estatal en todos los estados correspondientes

Luego cada estado informará al Departamento de Salud y Servicios Humanos que el pago fue realizado (HHS)

El HHS eliminará el nombre de los registros e informará del cambio al Departamento de Estado, proceso que puede tardar de 2 a 3 semanas

El Departamento de Estado verificará que el nombre del deudor se haya eliminado de la lista

Se continuará procesando la solicitud del pasaporte

Es importante tener en consideración que quienes tengan deudas gravemente morosas con el IRS (que en 2026 son de más de 66,000 dólares) también tendrán problemas para tramitar su pasaporte.

“Por lo general, el Departamento de Estado no emitirá pasaportes a los contribuyentes después de recibir una certificación de deuda morosa del IRS. El Departamento de Estado también puede negar la solicitud de pasaporte de un contribuyente o revocar su pasaporte actual”, asegura la agencia tributaria federal.