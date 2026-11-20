IRS puede demorar las devoluciones de impuestos cuando no se cumplen todos los requisitos de presentación.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos explica a todos los contribuyentes cuáles son los errores al presentar la declaración de impuestos que pueden demorar la entrega de un reembolso.

No cumplir con los requisitos establecidos para los formularios es motivo de retraso con las devoluciones. Esto no siempre se trata de inconvenientes con los datos o la información, sino de no respetar apropiadamente las condiciones de presentación necesarias.

Por disposición de IRS, se podrán retrasar los reembolsos de quienes presenten la declaración de impuestos sin completar este campo clave

La agencia recaudadora explica que los reembolsos pueden atrasarse cuando se presenta una declaración de impuestos que no tenga completo el campo de la firma, por lo que resulta fundamental verificar que este requisito esté cubierto antes de entregar el documento a las autoridades.

No firmar la declaración de impuestos puede ocasionar problemas con las devoluciones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otros motivos comunes que pueden atrasar la devolución del reembolso

Los errores de cálculo también son causa de que el dinero de las devoluciones tarde en entregarse.

Además, las solicitudes de crédito por ingreso del trabajo se retrasan hasta mediados de febrero, independientemente de cuándo se presente la declaración.

Tener que presentar una declaración enmendada puede además demorar la entrega del dinero, dado que IRS tendrá que comparar y revisar ambas declaraciones.

Asimismo, el retraso puede ser ocasionado por solicitar ayuda por cónyuge perjudicado, dado que estos casos se procesan de forma manual.

Cuáles son los plazos estimados para el reembolso después de haber presentado la declaración

Según se indica, los plazos estimados para recibir el reembolso dependen directamente de la forma en la que se presentó la declaración:

Cuando se presenta electrónicamente: 3 semanas desde que se envió.

Cuando se presenta por correo: 6 semanas o más desde el momento en el que se recibe el documento.

El estado del reembolso puede consultarse 24 horas después de presentar cuando lo que se entregó es una declaración electrónica, 3 días después si lo que se presentó es un documento que corresponde al año anterior o a las 4 semanas después de haber entregado el documento en papel.