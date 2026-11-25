Fuente: ChatGPT - creada con IA | El Cronista USA LATAM

Aunque el bicarbonato aparece entre los trucos caseros de limpieza, no es la solución que recomiendan los especialistas.

En Estados Unidos, los expertos en mantenimiento automotor advierten que frotar los faros del auto con bicarbonato de sodio no permite recuperar el recubrimiento protector que evita el deterioro del plástico por los rayos ultravioletas (UV).

El primer paso es identificar qué provoca la opacidad. Si solamente tienen polvo, grasa o suciedad acumulada, alcanza con lavarlos con agua, jabón para autos y un paño suave de microfibra. En cambio, si están amarillentos por el desgaste del material, necesitan un tratamiento específico.

¿Para qué sirve poner bicarbonato de sodio en los faros del auto?

El bicarbonato de sodio suele aparecer en recomendaciones de limpieza casera por su capacidad para ayudar a remover ciertos residuos. Sin embargo, no significa que sea adecuado para restaurar los faros del vehículo.

El principal inconveniente es que tiene propiedades abrasivas. Al frotarlo contra las lentes de plástico, puede desgastar o afectar su superficie, especialmente si el recubrimiento original ya está deteriorado.

Tampoco recupera la protección contra los rayos UV. Por eso, aunque después de la limpieza los faros puedan parecer más claros, el bicarbonato no soluciona la causa del amarilleamiento.

¿Cómo limpiar los faros opacos sin dañarlos?

La recomendación de AAA (American Automobile Association) es comenzar con una limpieza sencilla antes de recurrir a tratamientos más fuertes. Para hacerlo en casa, se necesitan pocos elementos:

Agua y jabón para lavar autos.

Un paño limpio de microfibra.

Agua para enjuagar.

Un segundo paño para secar.

Hay que lavar la superficie con suavidad, retirar toda la suciedad y dejarla secar. Si después del procedimiento los faros siguen amarillentos o empañados, probablemente el problema no sea la suciedad, sino el desgaste del plástico.

En tal caso, AAA recomienda utilizar un kit de restauración específico para faros, que incluya un producto de protección UV.

Si la opacidad no desaparece, hay humedad acumulada dentro del faro o aparecen grietas, lo mejor es consultar con un mecánico. La limpieza exterior no puede solucionar los problemas internos ni reparar una lente dañada. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La asociación explica que los remedios caseros no reemplazan el recubrimiento protector original de las lentes . En su publicación del 20 de octubre de 2026, advierte: “Baking soda is abrasive” (el bicarbonato de sodio es abrasivo).

¿Por qué los faros se ponen amarillos?

La mayoría de los faros modernos tienen lentes de plástico de policarbonato. Aunque cuentan con una capa protectora, la exposición al sol, la lluvia y otros factores ambientales puede deteriorarla con el paso del tiempo.

Un boletín de Mazda publicado hace unos años también explica que la degradación del recubrimiento original deja expuesto el policarbonato, que puede volverse amarillo y opaco rápidamente.

El fabricante lo describe así: “Quickly yellows and turns cloudy” (se vuelve amarillo y opaco rápidamente).

El deterioro no es solamente estético. Una investigación de AAA publicada en 2018 encontró que los faros opacos pueden producir apenas el 20% de la luz que generan unos faros nuevos.

¿Cómo evitar que los faros vuelvan a ponerse opacos?

Para mantener las luces del auto en buenas condiciones, conviene incorporar algunos cuidados: